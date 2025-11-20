Kosznovszky Márk: Több játékra vágyom!

Ha valahol örültek a válogatott szünetnek, akkor az Portsmouth volt: a Championshipben szereplő együttes az utóbbi hat bajnokin mindössze két pontot szerzett, s jelenleg csak a 20. helyen áll a 24 csapatos angol második ligában – Kosznovszky Márk, a csapat 23 éves magyar középpályása bízik benne, hamarosan feljebb lépnek a tabellán.

„Másfél hete lejátszottuk a Hull elleni bajnokinkat, majd kaptunk négy nap szabadnapot, így hazautaztam Magyarországra, a szeretteimmel lehettem Pomázon és Fóton – mondta lapunknak Kosznovszky Márk, a Portsmouth légiósa. – Örültem, hogy láthattam a családtagjaimat, kikapcsolódtam, feltöltődtem, kellett a lelkemnek. A sorsolásunkat elnézve jó ideig nem megyek majd haza… Ebben az évben még kilenc bajnoki vár ránk, a tizedik meccsünket pedig január elsején rendezik. De ezt szeretem, sokkal jobb meccseket játszani, mint edzeni! Ilyen sorozatterhelésben még nem volt részem, de tudom, és az adatok is azt mutatják, bírom a tempót! Ráadásul nagyon bő a keretünk, összesen harminchárman vagyunk, több olyan fiatallal, mint én – olykor még a mérkőzéskeretbe is nehéz bekerülni. De mindenki tudja, ilyen meccsszám mellett rotálni kell, idővel mindenki megkapja a lehetőséget. Rendre azt mondják idekint, és igazuk van: mindig állj készen. Mert lehet, esélyt kaptál két-három bajnokin, de könnyen lehet, ezután ugyanennyit a kispadon ülsz vagy be sem állsz. Függ az ellenféltől is, kire számít a szakmai stáb, milyen játékrendszert alkalmazunk, s ehhez ki passzol leginkább. Úgyhogy én sem vagyok türelmetlen, tudom, lesz lehetőségem bizonyítani. Ami a csapatot illeti: az utóbbi hat bajnokin nem nyertünk, gödörbe kerültünk, de a szünetben felépültek a sérültjeink és lelkileg is összekapta magát a brigád. Legközelebb a Millwall érkezik hozzánk, a szombati meccset mindenképpen be kell húznunk! A szurkolóinkon semmi sem múlhat: persze a hangulatukon érződik, hogy nem szerepelünk valami fényesen, ettől függetlenül mellettünk állnak és gyakorlatilag minden meccsen telt ház, vagyis körülbelül húszezer néző előtt lépünk pályára. Tényleg elképesztőek: amikor Birminghamben már négy-nullára vezetett az ellenfél, akkor is szurkoltak nekünk. Ilyet megélni, átélni egyszerűen felejthetetlen!”

Kosznovszky Márk eddig nyolc bajnokin kapott lehetőséget, kétszer kezdőként, hatszor a kispadról beszállva, míg öt alkalommal a kispadon ült – eddig összesen 250 percet tölthetett a pályán a bajnokságban. Az angol Ligakupában egyszer játszott, kezdőként hetven perc jutott neki.

„Egyre jobban érzem magam, a társak befogadtak: de tudjuk, ez csak akkor történik meg igazán, amikor látják rajtad, hogy akarsz és tudsz is segíteni. Amikor lehetőséget kaptam, jól ment a játék a visszajelzések alapján is, ez mind erőt és önbizalmat ad. Persze ennél több játékra vágyom, ezért dolgozom! De azzal is tisztában vagyok, hogy türelmesnek kell lennem, még csak néhány hónapja vagyok idekint. Kemény az angol liga: idegenben nagyon nehéz érvényesülni, sok a hasonló képességű csapat. Nagy múltú klubok is szenvednek, sőt azok is, amelyek az előző idényben még a Premier League-ben szerepeltek: az Ipswich a hetedik, a Leicester a tizenkettedik, míg a Southampton a tizenhetedik. Pedig ezen egyesületek költségvetése nagy, de mint látjuk, ez még semmit sem jelent. A legfontosabb, hogy bátran futballozzunk, mert amíg így tettünk a szezon elején, eredményesek voltunk – erre az útra kell visszatérnünk, s akkor odaérhetünk a középmezőnybe.”

A futballista elmondta, a rengeteg utazást is meg kellett szoknia, nagyok a távolságok.

„Mentünk már idegenbeli meccsre repülővel, de utaztunk úgynevezett alvó busszal is: itt le lehet feküdni, nem kell ülni a buszon öt-hat órát. Ez a kiváltság a kezdőknek és a három legidősebb futballistának jár, a fennmaradó játékosok sima busszal teszik meg a távot. A klub mindent megtesz a kényelmünkért, ezen semmi sem múlhat. A várost is megszoktuk a párommal, a tengerparttól öt percre lakunk, szép környezetben. Természetesen figyelem korábbi csapatom szereplését is, az összes MTK-meccset láttam az idényben: örülök, hogy jól szerepel! Legutóbb Ilija Beriasvilivel beszéltem, gratuláltam a védőnek, hogy bekerült a grúz válogatott keretébe, igaz, sajnos nem lépett pályára. Az ő példája nagy motivációt jelent számomra, hogy a Portsmouthnál végzett munkámmal én is beverekedjem magam a válogatott keretbe és hasznos tagja lehessek!”