Kapudöngetés – Deák Zsigmond jegyzete

A monda szerint a magyar Botond vitéz több mint egy évezrede Bizánc, avagy Konstantinápoly, tehát a mai Isztambul kapuját döngette, majd döntötte be, s most mi valami hasonlót várunk onnan nagyjából száz kilométerre délkeletre, Izmit városában a kései névrokontól, Balogh Botondtól is. No jó, neki nem kell kaput döntenie, inkább őriznie a góltól a helyi Kocaelispor csapatánál, valamint bizonyítania azt a tézist, hogy néha a profi labdarúgás taposómalmában is jobb egy kicsit hátralépni, hogy aztán nagyobbat lehessen ugrani előre. Persze ezt mindig azok citálják, akik épp hátralépnek, de kétségtelen, időnként bejön a dolog.

Balogh Botondtól lehetetlen elvitatni az érdemet, hogy az AC Parmában befocizta magát az olasz első osztályba, mint ahogy az is tény, az utóbbi időben híján volt hasonló bizalomnak. A még mindig csak 23 éves védő nem az a szószátyár típus, most tehát igazán értékelhetjük, hogy a Nemzeti Sportnak nagyinterjút adva részletesen elmondta, az itáliai Emilia Romagnából miképp került a török Márvány-tenger partjára. Sok mindenről beszél, néha keresetlen őszinteséggel, amiből kiderül, a két futballkultúra, életstílus, ország között ég és föld a különbség. Itt jöhetnek szembe tehenek az úton a stadionba menet, nyolcvanéves szakács nénik főzik a klubkonyhán a helyi specialitásokat, s olyan szokások is dívnak, amikről inkább hallgat, annyira máshoz szokott. Ám nekünk, a honfitársainak őszintén szólva édes mindegy, mihez-kihez kell alkalmazkodnia új állomáshelyén, csak játsszon jól és kerüljön vissza a válogatottba. Persze, a Süper Lig nem a Serie A, de aki itt helyt tud állni, az a címeres mezben is. Aztán ha adódik még kiemelkedő lehetőség az egyéni karrierjében, annál jobb, neki és nekünk egyaránt.

Balogh Botond maga sem vitatja mellőzése jogosságát a válogatottnál, mert bár 2023 őszétől két éven át folyamatosan bírta Marco Rossi szövetségi kapitány bizalmát, mostanra elfogytak a pármai játékpercei. Kedden megint kerethirdetés, újabb két világbajnoki selejtező közeleg, október 11-én fogadjuk az örményeket, 14-én megyünk Portugáliába. Ha a fiatal hátvéd részt akar kérni és kapni a vb-szereplésért zajló küzdelem további részéből, akkor első lépcsőben a Kocaelisport kell tevékeny és folyamatos részvételével elmozdítani a török tabella utolsó helyéről.

Hétfőn a Besiktas elleni 3–1-es vereség és a pályán töltött 86 perc alatt ez még nem sikerült.

