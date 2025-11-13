Nemzeti Sportrádió

Török bundabotrány: több mint száz futballistát tiltottak el ideiglenesen az első és másodosztályból

2025.11.13. 18:12
Sallai Roland török válogatott klubtársát, Eren Elmalit is eltiltották (Fotó: Getty Images)
Százkét első és másodosztályú játékos kapott ideiglenes eltiltást a török labdarúgást megrázó fogadási botrány nyomán.

Az élvonalból 25, a másodosztályból 77 futballistára róttak ki szankciót 45 naptól egy évig terjedően.

A Galatasaray török válogatott játékosára, Eren Elmalira 45 napos büntetést szabtak ki. Összesen 1024 labdarúgó játékjogát függesztették fel, miközben a vizsgálat még folyik.

Az október 27-én kirobbant botránnyal összefüggésben korábban 149 játékvezetőt és asszisztenst függesztett fel a török szövetség (TFF), rájuk 8 és 12 hónap közötti eltiltásokat szabtak ki. A nagyszabású vizsgálatra és a szankciókra azért volt szükség, mert kiderült, az 571 regisztrált játékvezető közül 371-nek van fogadási számlája, és 152-en aktívan fogadtak is a mérkőzésekre, megsértve ezzel a szövetség szabályait. Múlt hét péntekig 21 elfogatóparancsot adtak ki – köztük például az élvonalbeli Eyüpspor elnöke ellen is –, és 19 személyt, köztük 17 játékvezetőt vettek őrizetbe. A hatóságok elsősorban hivatali visszaélés és mérkőzések eredményének befolyásolása miatt nyomoznak.

