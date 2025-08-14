Yaakobishvili Antal testvére csapatához kerülhet kölcsönben – sajtóhír

Yaakobishvili Antal még csütörtökön megérkezhet az FC Andorrához, és a hivatalos bemutatására is sor kerülhet – írta meg a Csakfoci.hu a Diario Andorra nyomán. Ezzel lezárulhat a játékos hetek óta húzódó átigazolási ügye.

Mint megemlítették, a Girona és Yaakobishvili Antal is úgy véli, az FC Andorra jelenti a legjobb megoldást, a kölcsönadás pedig lehetővég teszi a 21 éves játékos számára, hogy tovább fejlődjön. Ráadásul új csapatában nem is lenne egyedül, hiszen az FC Andorrában szerepel Antal testvére, Yaakobishvili Áron kapus is, aki a nyári átigazolási szezonban az FC Barcelonától ugyancsak kölcsönbe került az újonc együtteshez.

Yaakobishvili Antal az előző idényben két mérkőzésen lépett pályára a Girona első csapatában. A nyári felkészülési mérkőzések során rendszeres játéklehetőséget kapott.