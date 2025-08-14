Nemzeti Sportrádió

Yaakobishvili Antal testvére csapatához kerülhet kölcsönben – sajtóhír

T. Z.T. Z.
Vágólapra másolva!
2025.08.14. 18:11
null
Yaakobishvili Antal Andorrában folytathatja (Fotó: Getty Images)
Címkék
Girona Yaakobishvili Antal FC Andorra Yaakobishvili Áron
A spanyol labdarúgó-élvonalban (La Liga) szereplő Girona magyar védője, Yaakobishvili Antal nagyon közel áll ahhoz, hogy a másodosztályba idén feljutó FC Andorrához kerüljön kölcsönben – szúrta ki a Csakfoci.hu.

Yaakobishvili Antal még csütörtökön megérkezhet az FC Andorrához, és a hivatalos bemutatására is sor kerülhet – írta meg a Csakfoci.hu a Diario Andorra nyomán. Ezzel lezárulhat a játékos hetek óta húzódó átigazolási ügye. 

Mint megemlítették, a Girona és Yaakobishvili Antal is úgy véli, az FC Andorra jelenti a legjobb megoldást, a kölcsönadás pedig lehetővég teszi a 21 éves játékos számára, hogy tovább fejlődjön. Ráadásul új csapatában nem is lenne egyedül, hiszen az FC Andorrában szerepel Antal testvére, Yaakobishvili Áron kapus is, aki a nyári átigazolási szezonban az FC Barcelonától ugyancsak kölcsönbe került az újonc együtteshez.

Yaakobishvili Antal az előző idényben két mérkőzésen lépett pályára a Girona első csapatában. A nyári felkészülési mérkőzések során rendszeres játéklehetőséget kapott.

 

 

Girona Yaakobishvili Antal FC Andorra Yaakobishvili Áron
Legfrissebb hírek

De Bruyne-show a Napolinál, győzött a Girona ellen a Serie A címvédője

Olasz labdarúgás
2025.08.09. 21:08

Isak az Espanyol ellen sem lépett pályára a Newcastle-ban

Minden más foci
2025.08.08. 22:34

Áron után Yaakobishvili Antal is klubot válthat idén nyáron – sajtóhír

Spanyol labdarúgás
2025.08.05. 16:00

Újabb világbajnok labdarúgó távozott Madridból – hivatalos

Spanyol labdarúgás
2025.07.31. 10:05

Felkészülés: Nagy Ádám és Yaakobishvili Antal kezdőként, Nego és Fenyő csereként lépett pályára

Légiósok
2025.07.30. 20:42

Kölcsönadta Yaakobishvili Áront a Barcelona – hivatalos

Légiósok
2025.07.15. 12:47

Kölcsönben folytathatja a Barcelona magyar kapusa – sajtóhír

Légiósok
2025.07.09. 09:42

A Yaakobishvili fivérek egyelőre az U21-es válogatottban akarnak bizonyítani

Magyar válogatott
2025.06.04. 20:20
Ezek is érdekelhetik