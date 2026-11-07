Újra nyert, már nem áll kieső helyen a Kozármisleny

LABDARÚGÓ NB II

13. FORDULÓ

HR-RENT KOZÁRMISLENY–FC AJKA 1–0 (1–0)

Kozármisleny, Feleki Attila Sportközpont, 400 néző. Vezette: Katona Balázs (Végh Márton, Mózsa Ábel)

KOZÁRMISLENY: Lékai (Tóth M., a szünetben) – Vajda R., Fehér Cs., Dóra D. – Herczeg B., Kocsis D. (Bíró M., 77.), Kozics, László K. (Debreceni Z., 67.), Turi – Zamostny (Jelena, 67.), Szűcs P. Vezetőedző: Márton Gábor

AJKA: Simon B. – Papp M. (Kenderes, a szünetben), Bacsa B. (Kopácsi, 83.), Tar, Németh E. – Bocskay, Doncsecz (Csizmadia Z., 60.) – Décsy (Szarka, 60.), Szabó B., Artner D. (Mohos, 83.) – Csóka Dominik. Vezetőedző: Artner Tamás

Gólszerző: Herczeg B. (24.)

MESTERMÉRLEG

Márton Gábor: – Nagyon meg kellett küzdenünk ezért a három pontért, egy-két játékostól jobb teljesítményt reméltem.

Gaál Bálint asszisztensedző: – A második félidőben talán gólt érdemeltünk volna, de összességében reális eredmény született.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az első félidőben végig fölényben játszott a Kozármisleny, és a 24. percben Herczeg Botond találatával meg is szerezte a vezetést. A játékrész második felét is végigtámadták a hazaiak, de nem tudtak újabb találatot szerezni. A meccs első felében az Ajka nem volt veszélyes a kapura, helyzete sem volt. A második félidőt kényszerű cserével indította a Kozármisleny, a kapust, Lékai Somát kellett lecserélni, miután kapott egy rúgást.

A fordulás után már más felfogásban játszó Ajka jött ki a pályára. Ennek ellenére a hazai csapat alakított ki több helyzetet, de nem tudta eldönteni a találkozót újabb gól megszerzésével. Aztán a félidő derekán már kellettek a csereként pályára lépett Tóth Márton védései is, hogy ne legyen döntetlen az állás. A találkozó végén mindent megtett az Ajka az egyenlítésért, de nem tudott óriási helyzetet kialakítani, a hazai oldalon pedig a kontrák nem hozták meg a második találatot. Így izgalmas végjáték után ismét nyert a Kozármisleny, és elmozdult a kiesőzónából. 1–0

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy az előző négy fordulóban felváltva nyerő és veszítő, de még mindig kiesésre álló HR-Rent Kozármisleny a legutóbbi két fordulóban négy pontot szerző, középmezőnyös FC Ajka ellen.