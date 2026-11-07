Büntetőből sem sikerült - nem esett gól a Barcika és a Soroksár meccsén

LABDARÚGÓ NB II

13. FORDULÓ

KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC–SOROKSÁR SC 0–0

Kazincbarcika, Kolorcity Aréna, 400 néző. Vezeti: Takács Ákos (Aradi József, Tőkés Róbert)

KAZINCBARCIKA: Lipóczi – Szabó T., Ferencsik, Nagy Zs., Ferenczi J. – Varjas, Hudák, Kártik, Koliada, Schuszter – Holender. Vezetőedző: Kuttor Attila

SOROKSÁR: Jova (Apró 67.) – Kálnoki-Kis Zs., Lakatos Cs., Kékesi, Horváth K. – Vattay, Köböl (Hidi), Vass Á., Bencze – Lovrencsics, Gólik. Vezetőedző: Korolovszky Gábor

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PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy az előző négy fordulóban 10 pontot gyűjtő Kolorcity Kazincbarcika a korábbi listavezető, de a legutóbbi két körben csak egy pontot szerző Soroksár SC ellen. Ha a hazaiak nyernek, megelőzik a dél-pestieket.