Két perc alatt fordított, végül biztosan nyert a Szeged a Szentlőrinc ellen

LABDARÚGÓ NB II

13. FORDULÓ

SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA–SZENTLŐRINC 3–1 (2–1)

Szeged, Szent Gellért Fórum, 353 néző. Vezette: Muhari Gergő (Dobos Dominik, Bán Kristóf)

SZEGED: Illés B. – Sándor M., Vékony, Széles, Tóth B. – Rabatin, Posztobányi (Márkvárt, 71.) – Haragos (Zekics, 64.), Bodnár B. (Miskolczi, 71.), Zimonyi – Tóth-Gábor (Ádám M., 71.). Vezetőedző: Tóth Balázs

SZENTLŐRINC: Auerbach – Rac, Bolla G., Poór, Kiss-Szemán (Buta, 83.) – Kun B. (Harsányi, 68.), Szolgai – Pálfalvi, Sámson (Weisz, a szünetben), Czérna (Oláh B., a szünetben) – Rideg (Csörnyei, 68.). Vezetőedző: Nikházi Márk

Gólszerző: Bodnár B. (39.), Rabatin (41.), Miskolczi (90+4.), ill. Pálfalvi (25.)

MESTERMÉRLEG

Tóth Balázs: – Megint remek teljesítményt nyújtottunk, két hét alatt öt mérkőzésünk volt, de éppen azt az utolsó kettőt nyertük meg, amely rendkívül nehéznek ígérkezett. A kapott gól után rákapcsoltunk, két perc alatt két gólt szereztünk, majd uraltuk a játékot. Akadtak apróbb hibák, ezeket a szünetben átbeszéltük, de így is beragadtunk. A védelem remekelt, a pluszokat a két szélső védőnk adta a rengeteg megnyert párharccal. A meccs hajrájában egyre nagyobb helyzeteink voltak, közben frissítettünk, a végén pedig lezártuk a meccset. A siker mellett annak örülök, hogy végre nem sérült meg senki. Fontos győzelem volt, de van még két fontos meccs hátra.

Nikházi Márk: – Az első félidőben a mi akaratunk érvényesült, a gólunk után is volt még lehetőségünk. Aztán öt perc alatt kihasználta a rövidzárlatunkat a Szeged. A szünetben változtattunk, akadt esélyünk az egyenlítésre, de a hazaiak kontrái életveszélyesek voltak, ebből egyet a végén ki is használtak. Sajnálom a mérkőzés alakulását, mert az első félidő nagy része alapján nem erre számítottam.

ÖSSZEFOGLALÓ

Ahhoz képest, hogy az első hét percben szinte labdához sem ért a Szeged-Csanád GA, mert annyira megnyomta a meccs elejét a Szentlőrinc, válaszként előbb Zimonyi Dávid a kapufára sarkazott egy lapos beadást, majd Tóth Bence lapos löketét kellett védenie Auerbach Martinnak. Aztán elég volt egy labdavesztés, és a 25. percben máris vezetéshez jutott a Szentlőrinc egy bal oldali támadás, majd Pálfalvi Roland pontos érkezése után.

A Szeged mozgósította az energiáit, és a félidő hajrájában két gólt szerzett, ezzel még a szünet előtt fordított. Előbb Bodnár Balázs talált a kapu közepébe, majd a gól után két perccel Rabatin Richárd lőtt ballal gyönyörű gólt.

Nem sok hiányzott a második játékrészben ahhoz, hogy a Szeged növelje az előnyét, ám Haragos, Zimonyi és Zekics is a kapussal szemben hibázott. A csereként pályára lépett Miskolczi Domonkos találata viszont végleg eldöntötte a kérdéseket. 3–1





PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a szerdai sikerével (3–0 a BVSC ellen) a kieső helyről elmozduló Szeged – amely tavaly október után nyerhet meg két egymást követő hazai meccset – az előző öt bajnokiján négy pontot gyűjtő Szentlőrinc ellen.