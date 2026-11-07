Előzésre készülnek a barcikaiak az NB II-ben

V. GY.V. GY.
2026.11.07. 09:09
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NB II Kazincbarcika Hudák Martin
A bajnoki idényben hazai pályán még veretlen Kazincbarcika a labdarúgó NB II-es tabellán jelenleg második helyezett Soroksárt fogadja.
 

SZOMBATON RANGADÓ a Merkantil Bank Ligában: a négy forduló óta (és hazai pályán egyébként is) veretlen Kazincbarcika a bajnoki évadban eddig a legtöbb gólt (29) szerző, jelenleg az osztályozót érő második helyen álló Soroksárt fogadja. A barcikaiakhoz a nyáron szerződő Hudák Martin a csapat valamennyi mérkőzésén játszott, szombaton is a kezdőben szerepelhet, újra futballozhat egykori együttese ellen, hiszen három évvel ezelőtt még a soroksáriakat erősítette.

 „Egy pont az előnye korábbi klubomnak velünk szemben, s bár rendkívül erős csapat, a miénk sem gyenge. Jó formában vagyunk, ráadásul hazai pályán játszhatunk. Jól érzem magam ebben a családias közegben, amely hamar befogadott, s nyilván a hangulat is közrejátszik abban, hogy csupán három pont választ el bennünket az első helyezett Kecskeméttől” – mondta megkeresésünkre a 32 éves középpályás.

Hudák Martin 2020 és 2023 között futballozott Soroksáron, jól ismeri az együttes házi gólkirályát, a hét találatnál tartó Lovrencsics Balázst.

„Remek adottságai révén az osztály egyik legveszélyesebb csatára – magyarázta a barcikaiak futballistája. – Középpályásként vélhetően ritkábban találkozok vele a pályán, ám ott lesznek a védőink, ők majd megoldják Balázs semlegesítését. Egyértelműen győzni akarunk, a három pont besöprése esetén ugyanis megelőzzük riválisunkat a tabellán.”    

LABDARÚGÓ NB II
13. FORDULÓ
13.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Diósgyőri VTK élőben az NSO-n!
13.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Soroksár SC élőben az NSO-n!
15.00: Kecskeméti TE–FC Nagykanizsa élőben az NSO-n!
15.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Szentlőrinc élőben az NSO-n!
15.00: HR-Rent Kozármisleny–FC Ajka élőben az NSO-n!
17.00: Gyirmót FC Győr–Tiszakécskei LC élőben az NSO-n!
17.00: Videoton FC Fehérvár–BVSC-Zugló élőben az NSO-n!

 

NB II Kazincbarcika Hudák Martin
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