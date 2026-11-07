ÉLŐ

NB I: Paks–ZTE 2–1

NB II: HR-Rent Kozármisleny–FC Ajka

PEHR NÁNDORPEHR NÁNDOR
2026.11.07. 14:45
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Az Ajka (zöldben) idegenben is esélyesebb a kieső helyen álló Kozármislenynél (Fotó: Fábián Laci/Szentlőrinc)
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NB II HR-Rent Kozármisleny Ajka NB II 13. forduló FC Ajka élő közvetítés Kozármisleny labdarúgó NB II
A labdarúgó NB II 13. fordulójában a 15. helyen álló HR-Rent Kozármisleny a játéknap előtt hetedik FC Ajkát fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
13. FORDULÓ
HR-RENT KOZÁRMISLENY–FC AJKA 0–0
Kozármisleny, Feleki Attila Sportközpont, 400 néző. Vezeti: Katona Balázs (Végh Márton, Mózsa Ábel)
KOZÁRMISLENY: Lékai – Vajda R., Fehér Cs., Dóra D. – Herczeg, Kocsis D., Kozics, László K., Turi – Zamostny, Szűcs P. Vezetőedző: Márton Gábor
AJKA: Simon B. – Papp M., Bacsa B, Tar, Németh E. – Bocskay, Doncsecz – Décsy, Szabó B., Artner D. – Csóka D. Vezetőedző: Artner Tamás 
 

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PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy az előző négy fordulóban felváltva nyerő és veszítő, de még mindig kiesésre álló HR-Rent Kozármisleny a legutóbbi két fordulóban négy pontot szerző, középmezőnyös FC Ajka ellen.

 

NB II HR-Rent Kozármisleny Ajka NB II 13. forduló FC Ajka élő közvetítés Kozármisleny labdarúgó NB II
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