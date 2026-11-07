Már tíz góllal vezet a Lippe ellen a Győri ETO

A női kézilabda Bajnokok Ligájában Németországban lép pályára lép az ETO – élőben az NSO-n!
KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 7. FORDULÓ
B-CSOPORT
HSG Blomberg-Lippe (német)–Győri Audi ETO KC (12–19) – élőben az NSO-n!
Cikkünk folyamatosan frissül!
Legfrissebb hírek
Az idény végén távozik az ETO irányítója – hivatalos
Kézilabda
2026.11.05. 10:21
Simon Petra: Ez egy elveszített egy pont
Kézilabda
2026.10.31. 20:27
Visszaszerződhet hazájába az ETO dán irányítója – sajtóhír
Kézilabda
2026.10.26. 09:30