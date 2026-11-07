ÉLŐ

NB I: Kisvárda–Puskás Akadémia 0–0

Már tíz góllal vezet a Lippe ellen a Győri ETO

2026.11.07. 17:54
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Forrás: EHF
Címkék
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A női kézilabda Bajnokok Ligájában Németországban lép pályára lép az ETO – élőben az NSO-n!

KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 7. FORDULÓ
B-CSOPORT
HSG Blomberg-Lippe (német)–Győri Audi ETO KC (12–19) – élőben az NSO-n!

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