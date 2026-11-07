A DVSC 19 gólos sikerrel igazolta a papírformát a női kézilabda NB I-ben

A vendégek szinte végig vezettek, ám hiába volt már hat gól is a különbség az első játékrészben, a hazaiak szorossá tették a mérkőzés hajráját. Ugyanakkor a Szombathely nem tudta átvenni a vezetést, és az Alba háromgólos győzelmet aratott. Kovalcsik Bianka hat gólt dobott, Hadfi Gréta 41 százalékkal védett a győztes csapatban.

A DVSC 19 gólos sikerrel igazolta a papírformát az MTK ellen. A lengyel Monika Kobylinska hét góllal vette ki a részét a sikerből, Vámos Míra hat gólig jutott. Ezzel a győzelemmel a debreceniek tartják a lépést a hasonlóan veretlen, és csak egy-egy döntetlent elkönyvelő Győrrel és FTC-vel.

KÉZILABDA

NŐI NB I, 8. FORDULÓ

Gravitáció Szombathelyi KKA–Alba Fehérvár KC 21–24 (10–14)

MTK Budapest–DVSC Skyline 23–42 (14–22)

NEKA–Moyra-Budaörs United Shipping 22–27 (11–15)

Jegyzőkönyvek később.