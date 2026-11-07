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NB I: Kisvárda–Puskás Akadémia 0–0

A DVSC 19 gólos sikerrel igazolta a papírformát a női kézilabda NB I-ben

R. P.R. P.
2026.11.07. 18:40
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Vámos Míra hat gólt dobott a DVSC-ben (Fotó: Czinege Melinda, archív)
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Fehérvár MTK DVSC Budaörs női kézilabda NB I NEKA Szombathely
A női kézilabda NB I 8. fordulójában a DVSC Skyline 42–23-ra verte az MTK-t., az Alba Fehérvár 24–21-re legyőzte idegenben a Szombathelyet, míg a Budaörs öt góllal bizonyult jobbnak a NEKA-nál.

A vendégek szinte végig vezettek, ám hiába volt már hat gól is a különbség az első játékrészben, a hazaiak szorossá tették a mérkőzés hajráját. Ugyanakkor a Szombathely nem tudta átvenni a vezetést, és az Alba háromgólos győzelmet aratott. Kovalcsik Bianka hat gólt dobott, Hadfi Gréta 41 százalékkal védett a győztes csapatban.

A DVSC 19 gólos sikerrel igazolta a papírformát az MTK ellen. A lengyel Monika Kobylinska hét góllal vette ki a részét a sikerből, Vámos Míra hat gólig jutott. Ezzel a győzelemmel a debreceniek tartják a lépést a hasonlóan veretlen, és csak egy-egy döntetlent elkönyvelő Győrrel és FTC-vel.

KÉZILABDA
NŐI NB I, 8. FORDULÓ
Gravitáció Szombathelyi KKA–Alba Fehérvár KC 21–24 (10–14)
MTK Budapest–DVSC Skyline 23–42 (14–22)
NEKA–Moyra-Budaörs United Shipping 22–27 (11–15)

Jegyzőkönyvek később.

 

 

Fehérvár MTK DVSC Budaörs női kézilabda NB I NEKA Szombathely
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