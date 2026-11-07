Megszakadt a hazaiak jó sorozata, a DVTK nyerte meg a borsodi rangadót

LABDARÚGÓ NB II

13. FORDULÓ

MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–DIÓSGYŐRI VTK 1–3 (0–1)

Mezőkövesd, Városi Stadion, 1000 néző. Vezette: Drabon Barnabás (Juhász Bálint, Dobos Dávid)

MEZŐKÖVESD: Deczki – Csirmaz, Varjas Z., Keresztes B., Vajda S. – Csatári G. (Csörgő V., 84.), Zachán – Vörös B., Silling (Keresztes Z., a szünetben), Hajdú R. (Orosz, 90.) – Vincze D. (Serucza, 84.). Vezetőedző: Máté Péter

DVTK: Dojcsák – Szekszárdi M., Szatmári Cs., Bárdos – Révész M. (Kiss L., 90.), Holdampf, Bényei Á., Mucsányi Márk (Nagy M., 90.) – Molnár G. (Vass L., 74.), Babinszky (Borvető, 64.), Gálfi (Medgyes Z., 64.). Vezetőedző: Feczkó Tamás

Gólszerző: Hajdú R. (61.), ill. Bényei Á. (36.), Medgyes Z. (72.), Borvető (87.)

MESTERMÉRLEG

Máté Péter: – Az volt a célunk, hogy megakadályozzuk a Diósgyőr kombinatív játékát. Az első félidőben nem találtuk meg a megjátszandó területeket, s a DVTK nagy nyomást helyezett ránk. A szünet után formációt változtattunk, felvettük az ellenféllel a versenyt, de két egyéni hibát követően a DVTK eldöntötte a meccset. A játékosok mindent megtettek, de ma egy pontnál többet nem érdemeltünk volna.

Feczkó Tamás: – Nagyon büszke vagyok a csapatra, az első félidőben remekül játszottunk, el kellett volna döntenünk a mérkőzést. A szünet után váltott az ellenfél, tizenöt perc az övék volt, de jól reagáltunk, s a cserék is jól szálltak be – fontos, hogy iksznél ismét rögzített játékhelyzetből tudtunk újra előnyt szerezni. Hozzátenném, hogy ekkor már volt hiányérzetem a játékkal kapcsolatban, de az eredményesség a lényeg. Köszönjük, hogy szurkolóink ilyen hangulatot teremtettek!

ÖSSZEFOGLALÓ

Hat neves hiányzója volt a Mezőkövesdnek a borsodi rangadón: az előző játéknapon mesterhármast szerző, a góllövőlistát 10 találattal vezető, a Vasastól kooperációs kölcsön keretében Kövesden szereplő Kovács Patrik nem volt a keretben (úgy tudjuk, rá a Vasas vasárnap az élvonalban számít a Fradi ellen). Ugyancsak nem játszhatott a szintúgy vasasos Ottucsák György, Rab Bence és Mamusits Patrik sem. Sőt, a kövesdiek állandó játékosai közül Pintér Ádám és Lőrinczy Attila sem léphetett pályára.

Hiányzók a diósgyőri oldalon is akadtak, Bokros Szilárd sérülése nem jött rendbe, miként a két fiatal, Farkas Ruben és Szlifka Zsombor sem állt rendelkezésre, Galántai Tamás pedig taktikai okokból maradt ki. Az akadémia növendéke, Dojcsák Bence viszont először védte a diósgyőriek kapuját (Gróf Dávid helyett), míg Szatmári Csaba letöltötte öt sárga lapot követő automatikus eltiltását.

Alaposan bekezdett Feczkó Tamás csapata, egyre-másra záporoztak a lövések, és a 36. percben Bényei Ágoston révén megérdemelten a vezető gól is megjött. (Érdekesség, hogy a legutóbbi, 2024 tavaszi Mezőkövesd–DVTK meccsen a második, addig utolsó gólt szintúgy a középpályás szerezte.) A piros-fehérek a játék képe alapján amiatt bosszankodhattak, hogy nem többgólos előnnyel mentek pihenőre.

A fordulás után azonban jelentősen megváltozott a játék képe: a hazaiak bátrabbá váltak, a diósgyőriek játékában pedig egyre több lett a pontatlanság. A kövesdi aktivitásnak meglett az eredménye, Hajdú Roland egyenlített, azonban bő tíz perccel később jött az egyik DVTK-cserecsatár, Medgyes Zoltán gólja, amely megnyugtatta a miskolciakat, akik ismét átvették az irányítást. A kövesdiek a hajrában nem tudtak újítani, sőt, Keresztes Bence hibája után a másik cserecsatár, Borvető Áron biztossá tette a Diósgyőr sikerét. A Mezőkövesd hat veretlen meccs után kapott ki, a Diósgyőr pedig javított a hétfői, KTE elleni veresége után. 1–3