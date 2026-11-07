Ödegaard lesipuskás góljával nyert az Arsenal, nem bírt a Fulhammel a Newcastle

A címvédő – az előzetes várakozásoknak megfelelően – jelentős fölényben játszott, de hiába vette számos alkalommal célba a Hull kapuját, a gólszerzés sokáig nem akart összejönni az „ágyúsoknak”. Az áttörésre a 72. percig kellett várni, amikor Madueke átlövését maga elé ütötte az egyébként jó formában védő Colakisz, a labdára Martin Ödegaard csapott le elsőként, és a hálóba lőtt. A folytatásban a vendégek nem tudtak csodát tenni – ha nehezen is, de otthon tartotta a pontokat az Arsenal. 1–0
A Newcastle londoni kiszállása kiegyenlített mérkőzést hozott. Az első félidőben Dan Burn ugyan bevette Leno kapuját, a játékvezető azonban szabálytalanságra hivatkozva elvette a találatot. A mérkőzés hajrája gyors gólváltást hozott: a 80. percben Jacob Murphy 21 méterről tekert a kapu jobb oldalába, majd három perccel később Rodrigo Muniz egalizált, beállítva a végeredményt. 1–1
ANGOL PREMIER LEAGUE
10. FORDULÓ
Fulham–Newcastle United 1–1 (Muniz 83., ill. Murphy 80.)
Arsenal–Hull City 1–0 (Ödegaard 72.)
Leeds United–Tottenham Hotspur 1–0 (Okafor 79.)
18.30: Nottingham Forest–Manchester City (Tv: Spíler1)
VASÁRNAP JÁTSSZÁK
15.00: Brighton & Hove Albion–Brentford
15.00: Crystal Palace–Liverpool FC
15.00: Ipswich Town–AFC Bournemouth
15.00: Sunderland–Chelsea
17.30: Manchester United–Aston Villa
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Everton–Coventry City 3–1