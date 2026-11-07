Büntetőből sem sikerült – nem esett gól a Barcika és a Soroksár meccsén

LABDARÚGÓ NB II

13. FORDULÓ

KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC–SOROKSÁR SC 0–0

Kazincbarcika, Kolorcity Aréna, 400 néző. Vezette: Takács Ákos (Aradi József, Tőkés Róbert)

KAZINCBARCIKA: Lipóczi – Szabó T., Ferencsik, Nagy Zs., Ferenczi J. – Varjas L. (Osondu, 79.), Hudák M., Kártik, Koljada (Scsadej, 66.), Schuszter (Ablonczy, 66.) – Holender. Vezetőedző: Kuttor Attila

SOROKSÁR: Jova L. (Apró, 68.) – Kálnoki-Kis Zs., Lakatos Cs., Kékesi, Horváth K. – Vattay, Köböl (Hidi P., 81.), Vass Á., Bencze (Vén, 68.) – Lovrencsics B., Gólik (Czinege, a szünetben). Vezetőedző: Korolovszky Gábor

MESTERMÉRLEG

Kuttor Attila: – Két kemény, harcos csapat találkozott, igazságosnak mondhatjuk a döntetlent. Megvolt a lehetőségünk büntetőből betalálni, lehetett volna ez egygólos meccs, de senkit sem szeretnék elmarasztalni, mert betartottuk, amit ígértünk, vagyis mindent megtettünk a győzelemért.

Korolovszky Gábor: – A múlt heti váratlan vereség után a minimális célunk az volt, hogy ne kapjunk ki, ez jó felmérő volt a csapatnak. A hozzáállás tetszett, jól edzett, jó csapat ellen játszottunk, nem vagyok elégedetlen.

ÖSSZEFOGLALÓ

Napsütéses, de csípős, hideg, szeles idő várta az NB II két élcsapatát, a 2. helyen álló Soroksárt és házigazdáját, a 4. helyen tanyázó Kazincbarcikát a 13. forduló egyik rangadóján. A hazaiak odahaza veretlenek, egy döntetlen és négy győzelem a mérlegük, a Sori pedig a legtöbb gólt szerezte eddig a szezonban, a legutóbbi fordulóig minden meccsen betalált, ráadásul egymás ellen is többnyire gólgazdag összecsapásokat produkált a két klub, így a szurkolók okkal várhattak izgalmakat és gólokat.

A találkozó ismerkedéssel kezdődött, ám a kilátogatók csalódására azzal is folytatódott. Az akarásra nem lehetett panasz, ám ez szép megoldások helyett leginkább rengeteg szabálytalanság formájában öltött testet, faultok tömege akasztotta meg a játékot, a középső harmadban jóformán alig ment úgy keresztül a labda, hogy egy-egy lökés, kisebb rúgás ne történjen. A 11. percben felvillant az esély, hogy más irányt vegyen a találkozó, ám a Kékesi Alexander kezezéséért megítélt büntetőt Kártik Bálint gyengén lőtte meg, Jova Levente pedig simán fogta a bal alsó felé tartó lövést.

Az első félidőben ezenkívül egyetlen helyzetet jegyezhettünk fel, öt perccel a vége előtt Köböl Krisztián szabadrúgásánál Ferencsik Bálint véletlenül kis híján a saját kapujába lőtt, ám a lábán irányt változtató, léc alá tartó labdát Lipóczi Benedek a kapu fölé tornázta.

A fordulás után sem változott a játék képe, záporoztak a sárga lapok, Hudák Martin és Köböl Krisztián is kipontozódott a következő meccsre, szinte percenként harsant a síp, ám nemhogy gól, még nagyobb helyzet sem alakult ki egyik kapu előtt sem. Jova Levente vendégkapus megsérült, le kellett cserélni a 68. percben. A két együttes a hajrához érkezve mintha már kezdett volna megbarátkozni a döntetlennel, s bár a szurkolóik által hajszolt hazaiak megpróbáltak még sebességet váltani a végén, siker nem koronázta törekvéseiket, így maradt a döntetlen és a pontosztozkodás. 0–0