Ruben Amorim: Minősíthetetlen volt a játékunk

A Milan mesterétől azt is megkérdezték, érdekli-e egyáltalán csapatát az Európa-liga, amire Amorim hevesen reagált.

„Természetesen igen, és szeretnénk is továbbjutni a kieséses szakaszba. Úgy látszik azonban, hogy nem tudjuk hozni az ebben a kupasorozatban elvárt színvonalat – dühöngött a portugál edző. – Nincsenek szavak arra, amit a pályán mutattunk. Egy játékosomat sem tudom felmenteni a rossz teljesítménye miatt. A mérkőzés másnapjától azonban már a Genoa elleni bajnokira kell fókuszálunk, így muszáj lesz talpra állnunk.”

S hogy hogyan?

„Mindenki tudja, mi a dolga – jelentette ki, hozzátéve, a mentalitásukon kell javítaniuk. – A Ferencváros ellen ugyanis arról tettünk bizonyosságot, hogy fejben nem állunk készen. Nem az összeállításunkkal, vagy a fizikai felkészültségünkkel volt gond. Az viszont egyáltalán nincs rendben, hogy az Inter elleni, az előző hétvégén lejátszott bajnokin máshogyan reagáltunk a labdavesztéseink után, mint az FTC ellen.”