Ruben Amorim: Minősíthetetlen volt a játékunk

VÉGH JÁNOSVÉGH JÁNOS
• Milánó
2026.11.05. 22:44
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Amorim nem volt boldog a lefújás után (Fotó: Árvai Károly)
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Rúben Amorim Milan FTC Európa-liga Ferencváros
Mint ismert, a Ferencváros 2–0-ra legyőzte a Milant a legendás San Siro Stadionban, az Európa-liga alapszakaszának 4. fordulójában, ezzel továbbra is hibátlan teljesítménnyel áll a tabella élmezőnyében. A lefújást követő sajtótájékoztatóra érhetően feldúltan érkezett a Milan mestere, Ruben Amorim, aki csak három olasz médiumot engedett kérdezni.

„A vereségünk nem azon múlott, hogy miként állítottam össze a kezdőcsapatot – hangsúlyozta az olasz köztelevízió kérdésére Ruben Amorim. – Vannak játékosaink a keretünkben, akik képesek azokat pótolni, akik éppen nem játszanak. Apróságokon ment el ez a meccs, és elsősorban a mentális felkészültségünkkel és a felelősségvállalásunkkal van gond. A játékunkra egyszerűen nincs mentség, különösen arra, amit az első félidőben mutattunk a pályán.”

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Zachariassen előbb egy kapushiba után, majd egy kontrát követően szolgálta ki a haiti támadót.

A Milan mesterétől azt is megkérdezték, érdekli-e egyáltalán csapatát az Európa-liga, amire Amorim hevesen reagált.

„Természetesen igen, és szeretnénk is továbbjutni a kieséses szakaszba. Úgy látszik azonban, hogy nem tudjuk hozni az ebben a kupasorozatban elvárt színvonalat – dühöngött a portugál edző. – Nincsenek szavak arra, amit a pályán  mutattunk. Egy játékosomat sem tudom felmenteni a rossz teljesítménye miatt. A mérkőzés másnapjától azonban már a Genoa elleni bajnokira kell fókuszálunk, így muszáj lesz talpra állnunk.”

S hogy hogyan?

„Mindenki tudja, mi a dolga – jelentette ki, hozzátéve, a mentalitásukon kell javítaniuk. – A Ferencváros ellen ugyanis arról tettünk bizonyosságot, hogy fejben nem állunk készen. Nem az összeállításunkkal, vagy a fizikai felkészültségünkkel volt gond. Az viszont egyáltalán nincs rendben, hogy az Inter elleni, az előző hétvégén lejátszott bajnokin máshogyan reagáltunk a labdavesztéseink után, mint az FTC ellen.”

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EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
MILAN (olasz)–FERENCVÁROSI TC 0–2 (0–0)
Milánó, San Siro, 49 372 néző. Vezette: Urs Schnyder (svájci)
MILAN: Torriani – Terracciano, De Winter, Diawara (Gila, a szünetben), Bartesaghi (Camarda, 68.) – Hutchinson, Musah (Moreira, a szünetben), Jashari (Modric, 63.), A. Cisse (Pulisic, a szünetben) – Rabiot – G. Ramos. Vezetőedző: Ruben Amorim
FTC: Dibusz – Osváth, Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Bero (Madarász, 67.), Nagy Á., Corbu (Arzani, 90+3.) – Zachariassen (Maiga, 86.), Joseph (Yusuf, 67.), Birmancsevics (Levi, 86.). Vezetőedző: Borbély Balázs
Gólszerző: Joseph (52., 66.)
Kiállítva: Yusuf (77.)

Rúben Amorim Milan FTC Európa-liga Ferencváros
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