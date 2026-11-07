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A Videoton kapufáig, a BVSC három gólig jutott Fehérváron

FERENCZ BALÁZSFERENCZ BALÁZS
2026.11.07. 16:52
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Szegedi veresége után javíthat a BVSC (Fotó: Szűcs Attila/BVSC-Zugló, archív)
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NB II Videoton FC Fehérvár NB II 13. forduló BVSC élő közvetítés labdarúgó NB II BVSC-Zugló Videoton
Nem hozott szerencsét a 13. forduló a Videoton FC Fehérvár számára. a BVSC-Zugló szervezett játékkal és három góllal nyert.

LABDARÚGÓ NB II
13. FORDULÓ
VIDEOTON FC FEHÉRVÁR–BVSC-ZUGLÓ 0-3 (0-1)
Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 1593 néző. Vezette: Gaál Ákos (Király Zsolt, Kulman Tamás)
VIDEOTON FC: Vas B. – Kovács K. (Bertók, 74.), Köllő, Spandler, Bedi – Derekas, Nagy D. (Cipf, 74.), Zsótér, Kovács D. (Ekbauer, 56.) – Nagy Z. (Bartusz, 56.), Németh D. Vezetőedző: Bekő Balázs

BVSC: Megyeri - Babós, Vinícius, Lehoczky, Király Á. – Csernik, Gáspár – Kovács N., Katona (Ominger M., 84.), Dénes A. (Törőcsik, 74.) – Sarkady. Vezetőedző: Kincses Ádám
Gólszerző: Lehoczky (45. - büntetőből), Kovács N. (69.), Törőcsik (77.)

 

A BVSC azon kevés hazai csapatok közé tartozik, mely ellen negatív mutatóval rendelkezik a Videoton FC Fehérvár az örökmérlegen. A piros-kékek nem csupán az egymás elleni eredményeken igyekezett javítani, de bajnoki szereplésén is. Bekő Balázs irányításával dominált a Vidi, veszélyesebb volt, mint ellenfele, de nem volt könnyű dolga, mert a BVSC rendkívül szervezetten és zártan futballozott. Amíg Zsótér nagy bombákkal riogatott - egyik után kapufát talált a labda -, addig a zuglóiak kontráiban lehetett volna veszély, de nem akcióból szereztek vezetést a vendégek. A szünet előtt Lehoczky Roland tizenegyesből vette be a fehérváriak kapuját.
Fordulás után nem rontott ellenfelének a Videoton, tompult is játékának addigi éle, a BVSC pedig a félidő derekán el is döntötte a meccset. Kovács Nikolasz találatát aztán a csereként beállt Törőcsiké is követte, míg a kapuig csak néha eljutó fehérváriakat Vinicius vezérletével szerelte le a vendégvédelem. A fővárosiak megérdemelten vitték el a pontokat Székesfehérvárról.


 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy az immár Bekő Balázs által irányított, vele a kispadon győzelemmel (1–0 a Tiszakécske ellen) kezdő Videoton a BVSC ellen, amely miután négy bajnokin 10 pontot szerzett, legutóbb 3–0-ra kikapott Szegeden.

 

NB II Videoton FC Fehérvár NB II 13. forduló BVSC élő közvetítés labdarúgó NB II BVSC-Zugló Videoton
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