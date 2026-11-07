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NB I: Kisvárda–Puskás Akadémia 0–0

A végén tudott egyenlíteni a Gyirmót a Tiszakécske ellen

BÁBICS NORBERTBÁBICS NORBERT
2026.11.07. 16:49
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Kiss Norberték két iksz után újra nyernének, az ellenfélek ezúttal a két meccs óta nyeretlen Tiszakécske (Fotó: Gyirmót FC Győr, archív)
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NB II NB II 13. forduló Gyirmót FC Győr Tiszakécske élő közvetítés Gyirmót labdarúgó NB II
A labdarúgó NB II 13. fordulójában a játéknap előtt 6. helyen álló Gyirmót FC Győr az 5. helyezett Tiszakécskét fogadta. A második félidő nagy részében emberhátrányban játszott a Tiszakécske.

LABDARÚGÓ NB II
13. FORDULÓ
GYIRMÓT FC GYŐR–TISZAKÉCSKEI LC 1–1 (0–1)
Győr-Gyirmót, Alcufer Stadion. 562 néző. Vezette: Zimmermann Márió (Mohos Milán, Szabó Dániel)
Gyirmót: Papp L. – Nagy T., Kiss N., Pejovics, Medgyes S. (Iván A., 73.) – Berecz, Madarász (Vasvári, 73.) – Miknyóczki (Kalmár Zs., 83.), Rácz B. (Németh T., 83.), Tollár (Szabó M., 83.) – Novák Cs. Vezetőedző: Weitner Ádám
Tiszakécske: Kiss Á. – Baranyai, Polgár K., Visinka, Milicz (Usai, 83.) – Varga J. (Kücs-Washburn, 95.), Szekér Á. - Bódi Á. (Terbe, 83.), Lucas, Sós B. (Heil, 73.) – M. Ramos (Takács T., 95.). Vezetőedző: Pintér Csaba
Gólszerző: Kiss N. (89.), M. Ramos (22.)
Kiállítva: Baranyai (57.)

ÖSSZEFOGLALÓ

A mérkőzés elején nagy volt a gyirmótiakon a nyomás, hiszen sokáig a térfelüket sem tudták elhagyni labdával. A vendégek fölénye azonban helyzeteket nem eredményezett, Pappnak csak egy távoli lövésnél kellett játékba avatkozni. A 22. percben aztán vezetést szerzett a Tiszakécske. Sós beadását Bódi lőtte kapura, a védőn felpattanó labdát pedig Myke Ramos félollózós mozdulattal rúgta a kapuba. A gól után szinte azonnal egyenlíthetett volna a Gyirmót, azonban Kiss Ágoston bravúrral védte Kiss Norbert jobb alsóra tartó szabadrúgását. Az első félidő második felében már kiegyenlítettebb volt a játék, de a hazaiak ez gólszerzési lehetőségben már nem mutatkozott meg.

A második félidő eleje még a korábbi játékot hozta, az 57. percben aztán Baranyai felrúgta a kapura törő Miknyóczkit, így emberhátrányba került a Tiszakécske. A szabálytalanságot követő szabadrúgásnál megint Kiss kapusnak kellett bravúrt bemutatni: ezúttal Berecz vette célba a kapu bal alsó sarkát, méghozzá 17 méterről. A hazai cserék felrázták a gyirmóti támadójátékot: Iván megpattanó lövésénél megint védenie kellett a vendégek kapusának. Az emberelőnyben játszó Gyirmótnak aztán a 89. percben összejött az egyenlítés: Nagy T. beadása után Kiss Norbert fejelt a kapuba. 

A döntetlennel mindkét csapat nyeretlenségi sorozata folytatódott, és immár három mérkőzést számlál.

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NB II NB II 13. forduló Gyirmót FC Győr Tiszakécske élő közvetítés Gyirmót labdarúgó NB II
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