Női röplabda: most nem jött össze a bomba meglepetés a MÁV Előrének

Az előző bajnokság talán legnagyobb meglepetését okozta a MÁV Előre Foxconn azzal, hogy legyőzte a címvédő Vasast. De vajon bele lehet-e lépni kétszer ugyanabba a folyóba? Kaszap Tamás csapata idén is többször állt már a meglepetés küszöbén, hiszen a Békéscsabától és a Kaposvártól is pontot tudtak szerezni. A fővárosiak az új idényben még százszázalékosak, sőt még játszmát sem veszítettek, igaz, annyira komoly ellenfelük eddig nem is volt.

Az első játszma elég kiegyensúlyozott játékot hozott, mindamellett többnyire a vendégek vezettek, a szett közepén már öt ponttal is, azonban a fehérváriak rendre visszazárkóztak, sőt 18:18 után a vezetést is átvették, a végjátékban azonban sorozatban öt Vasas-pont született, így négy játszmalabdához jutottak a piros-kékek és végül a harmadikat egy rontott nyitásnak köszönhetően sikerült is értékesíteniük (22:25).

A második játszmában is folytatódott a „húzd meg, ereszd meg”: hol öt ponttal vezettek a fővárosiak, hol visszajöttek kettőre a hazaiak. Végül azonban 17:19 után már nem született fehérvári pont, így megduplázta előnyét a Vasas (17:25).

Ekkor mintha meg is tört volna a hazai csapat, amely ugyan a harmadik felvonás elején is vezetett egyszer, de aztán gyorsan fordítottak és meg is tudtak lépni a vendégek és a játszma közepén hét ponttal is vezettek már. Ugyan egy időkérés után a hátrányból sikerült hármat lefaragni, de aztán megint a Vasas percei következtek és a végjáték kezdetén már tíz pont is volt a két csapat közötti differencia. Ebben a szettben végül mindössze 13 pontig jutottak a hazaiak (13:25). A találkozó legeredményesebb játékosa a szlovák Karin Sunderlíková lett 15 ponttal.

RÖPLABDA

TIPPMIXPRO EXTRALIGA, NŐK

MÁV ELŐRE FOXCONN–VASAS ÓBUDA 0:3 (22, 16, 13)

Székesfehérvár, 389 néző. V: Mezőffy Zs., Horváth M.

MÁV ELŐRE: Bell 13, Hollósi D. 11, THALKEN 17, Koeva 18, Rieder 16, Lazurenko 5. Csere: Dömsödi (liberó), Sziládi 15, Király-Tálas, Szili. Edző: Kaszap Tamás

VASAS: Kuehne 8, Zsombók A. 1, SUNDERLÍKOVÁ 15, BOZÓKI-SZEDMÁK 14, CSEREKLYE 8, De Almeida 4. Csere: Juhár (liberó), Boskó, Fekete F. 3, Zsombók E. Edző: Luca Bucaioni

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 1:0, 2:3, 5:5, 6:8, 7:11, 11:16, 15:17, 19:18, 20:24. 2. játszma: 1:0, 2:5, 3:8, 8:10, 10:15, 14:16, 15:19, 17:19. 3. játszma: 0:1, 3:2, 4:7, 6:13, 9:13, 10:20, 13:22

MESTERMÉRLEG

Kaszap Tamás: – később...

Luca Bucaioni: – Az egész meccsen tartani tudtuk a magas színvonalat, aminek örülök, mert ez a mindennapi edzésmunkában is jellemző ránk. A közvetlen blokkpontok ezúttal ugyan hiányoztak a játékunkból, de a blokkvédekezésünk remekül működött, jó volt a kapcsolat a sáncolók és a hátsó sorban játszók között. Ebből aztán támadásban is jól dolgoztunk, főleg a szélső ütőink találták meg a jó megoldásokat.

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