Schreiber szabálytalan sprintje miatt Brand az aranyérmes a terepkerékpáros Eb-n

A kontinensviadal pályájában egy közel száz fokból álló, három méter széles lépcsősor is helyet kapott, amely 25 fokos meredekségű és 50 méter hosszú volt. Az első körben jelentős, 17 másodperces előnyt dolgozott ki Schreiber, őt két holland, Ceylin Alvarado és a világbajnok Brand üldözte. A negyedik körben Alvarado azzal együtt is utolérte az éllovast, hogy a lépcsőn felfele futva megbotlott, egy körrel később Brand is felzárkózott rájuk.

Hármasuk az üldözőktől nem zavartatva haladt elöl, Schreiber a lépcsőn érezhetően gyorsabb volt a két korábbi Eb-győztesnél, itt azonban nem tudta leszakítani őket. Az utolsó körben Alvarado bukott, megütötte a bal csuklóját, így a bronzzal kellett beérnie. Az első helyért ketten hajráztak, az enyhén emelkedő célegyenesben Schreiber indította elölről a sprintet, és bár Brand szélárnyékból a luxemburgi mellé tudott érni, megelőzni nem tudta. Mivel azonban Schreiber nem egyenes vonalban sprintelt és ezzel egy pillanatra beszorította Brandot, a hivatalos eredményhirdetésig hosszas várakozás következett, végül a versenybíróság hátrasorolta a luxemburgit.

Ezzel tovább tart a 2018 óta tartó holland sorozat, a narancsmezesek egymást követő kilencedik évben gyűjtötték be az Eb-aranyat. Brand 2021 után lett ismét Európa-bajnok, a hivatalosan másodikként zárt Schreiber pedig nem állt fel a dobogóra.

A szakágban Európa-bajnoki ezüst- és bronzérmes Vas Blanka nem állt rajthoz az Eb-n, ő a terepkerékpáros szezont várhatóan két hét múlva kezdi Somorján (Samorín) vagy Debrecenben.