Élvonalbeli újonc játékvezető debütál a Kisvárda–Puskás Akadémia bajnokin

LABDARÚGÓ NB I

13. FORDULÓ

KISVÁRDA MASTER GOOD–PUSKÁS AKADÉMIA FC – élőben az NSO-n!

Kisvárda, Várkerti Stadion, 18.45 (Tv: M4 Sport+). Vezeti: Iványi Gábor (Belicza Bence Péter, Horváth Zoltán)

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

♦ Eddig 22-szer meccseltek a legfelső osztályban, az örökmérlegben minimális különbséggel állnak jobban a felcsútiak: 7 várdai siker, 7 iksz, 8 Puskás Akadémia-diadal. Ez bizony gólokban szegény párharc, hiszen 14 olyan mérkőzésük volt, amikor legalább az egyik csapat nem talált be, így a gólátlag mindössze 2.0/meccs.

♦ Az előző 4 találkozójukból csupán 1-et nyertek meg a felcsútiak, a szabolcsiak viszont 3-at, köztük a legutóbbi kettőt. Július végén a Pancho Arénában Ésik Ákos egy szöglet után fejjel, majd Christián Herc tizenegyesből talált be (2–0) a Puskás Akadémia kapujába.

♦ Kisvárdán 11 találkozójuk volt az élvonalban, és ezekből csak azt a 3-at tudták megnyerni a hazaiak, amikor újoncként fogadták a Puskás Akadémiát: 2018 decemberében rögtön az elsőt (1–0), ezt követően a tavaly augusztusit, amikor Artem Favorov tizenegyest hibázott és Molnár Gábor lövése döntött (2–1), majd az idén márciusit, amikor meg Nagy Zsolt öngólja volt az egyetlen találat. Ezen kívül 4 döntetlen mellett 4-szer úgy győzött a Puskás Akadémia, hogy hátul rendre 0-ra hozta le a meccset.

♦ A Kisvárda Soltész Dominik ritkán látható öngóljával maradt alul Kispesten (0–1), és ezzel zsinórban az 5. bajnokiján nem tudott győzni (3 iksz, 2 vereség). A rajt óta először áll az osztályozót jelentő 11. helyen, és övé most a leghosszabb nyeretlenségi sorozat az NB I-ben.

♦ A Puskás Akadémiával másodszor esett meg az ősz során, hogy egymás után 2 bajnokiját is elbukta, most ráadásul úgy, hogy mind a kétszer otthon játszott (1–2 a Nyíregyháza, majd 1–3 a DVSC ellen). Babó Levente csapatával a 3. kör óta először fordul elő, hogy nem vezeti a tabellát.

♦ A Várda az egyetlen gárda a mezőnyben, amely otthon még nem tudott nyerni, 0–4–2-es mérlegével utolsó a hazai táblázaton. Pályaválasztóként legutóbb március 6-án épp a felcsútiakat tudta megverni (1–0), azóta 6-szor ikszelt, 4-szer kikapott.

♦ A PAFC 5 diadallal és csupán 1 vereséggel (0–1 a ZTE Arénában) vezeti a vendégtabellát, ráadásul ezekből 4 meccset kapott gól nélkül hozott le.

♦ A Puskás Akadémia eltiltás miatt nem számíthat az előző körben kiállított hátvédjére, Brandon Ormonde-Ottewillre, a legutóbb Újpesten, magyarországi pályafutása során már negyedszer kiállított Lamin Colley viszont visszatérhet.