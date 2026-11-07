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Serie A: a 18 éves Prettenhoffer nélkül győzött a Cagliari a Frosinone ellen

T. Z.T. Z.
2026.11.07. 17:45
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A Cagliari fontos meccset nyert meg a Frosinone ellen (Fotó: Getty Images)
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Prettenhoffer Márton Serie A olasz foci Cagliari
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 11. fordulójának szombati játéknapján a Cagliari hazai pályán 1–0-ra legyőzte a Frosinonét, míg a Torino odahaza 1–1-es döntetlenre végzett a Leccével.

Először fordult elő, hogy a Cagliari felnőtt csapatának keretébe bekerült a 18 éves magyar védő, Prettenhoffer Márton, aki azonban végül a kispadon maradt, és nem kapott játéklehetőséget edzőjétől. Csapata Michel Ndary Adopo 38. percben szerzett góljának köszönhetően 1–0-ra legyőzte a tabellán közvetlen rivális Frosinonét, és sorozatban négy vesztes meccs után tudott ismét nyerni a bajnokságban. 

A másik délutáni mérkőzésen a Torino 1–1-es döntetlent játszott hazai pályán a Leccével. 

OLASZ SERIE A
11. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Torino–Lecce 1–1 (Gi. Simeone 60., ill. N'Dri 73.)
Cagliari–Frosinone 1–0 (Adopo 38.)
18.00: Parma–Bologna (Tv: Match4)
20.45: Roma–Sassuolo (Tv: Match4)

VASÁRNAP
12.30: Napoli–Lazio (Tv: Arena4)
15.00: Genoa–Milan
15.00: Monza–Atalanta
18.00: Internazionale–Como
20.45: Fiorentina–Juventus
PÉNTEKEN
Venezia–Udinese 2–1 (Basic 53., K. Pérez 65., ill. M. Moreno 57. – öngól)

 

 

Prettenhoffer Márton Serie A olasz foci Cagliari
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