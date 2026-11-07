Serie A: a 18 éves Prettenhoffer nélkül győzött a Cagliari a Frosinone ellen
Először fordult elő, hogy a Cagliari felnőtt csapatának keretébe bekerült a 18 éves magyar védő, Prettenhoffer Márton, aki azonban végül a kispadon maradt, és nem kapott játéklehetőséget edzőjétől. Csapata Michel Ndary Adopo 38. percben szerzett góljának köszönhetően 1–0-ra legyőzte a tabellán közvetlen rivális Frosinonét, és sorozatban négy vesztes meccs után tudott ismét nyerni a bajnokságban.
A másik délutáni mérkőzésen a Torino 1–1-es döntetlent játszott hazai pályán a Leccével.
OLASZ SERIE A
11. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Torino–Lecce 1–1 (Gi. Simeone 60., ill. N'Dri 73.)
Cagliari–Frosinone 1–0 (Adopo 38.)
18.00: Parma–Bologna (Tv: Match4)
20.45: Roma–Sassuolo (Tv: Match4)
VASÁRNAP
12.30: Napoli–Lazio (Tv: Arena4)
15.00: Genoa–Milan
15.00: Monza–Atalanta
18.00: Internazionale–Como
20.45: Fiorentina–Juventus
PÉNTEKEN
Venezia–Udinese 2–1 (Basic 53., K. Pérez 65., ill. M. Moreno 57. – öngól)