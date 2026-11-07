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Megérkezett az eső; Leclerc, Hamilton, Russell és Verstappen is rajtbüntetést kapott – Sao Pauló-i Nagydíj, időmérő

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.11.07. 18:35
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Fotó: AFP
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F1 Formula–1 Sao Pauló-i Nagydíj időmérő
Három különböző csapat három versenyzője zárt az élen a Formula–1-es Sao Pauló-i Nagydíj szabadedzésein: a nyitányon Lando Norris, a második tréningen Andrea Kimi Antonelli, míg a harmadikon Max Verstappen volt a leggyorsabb. Utóbbinak ugyanakkor rajtbüntetéssel kell számolnia, mint ahogyan George Russellnek és a Ferrari kettősének is. Arról, hogy miként alakul az esős időmérő, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

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6. SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ
NOVEMBER 6., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Norris 1:11.717
2. szabadedzés1. Antonelli 1:10.763
NOVEMBER 7., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Verstappen 1:11.622
Időmérő19.00–20.00
NOVEMBER 8., VASÁRNAP
A verseny (71 kör, 305.879 km) rajtja18.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegasnovember 21., 5.00
Katari Nagydíj, Loszaílnovember 29., 17.00
Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabidecember 6., 14.00

 

F1 Formula–1 Sao Pauló-i Nagydíj időmérő
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