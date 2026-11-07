Megérkezett az eső; Leclerc, Hamilton, Russell és Verstappen is rajtbüntetést kapott – Sao Pauló-i Nagydíj, időmérő

Három különböző csapat három versenyzője zárt az élen a Formula–1-es Sao Pauló-i Nagydíj szabadedzésein: a nyitányon Lando Norris, a második tréningen Andrea Kimi Antonelli, míg a harmadikon Max Verstappen volt a leggyorsabb. Utóbbinak ugyanakkor rajtbüntetéssel kell számolnia, mint ahogyan George Russellnek és a Ferrari kettősének is. Arról, hogy miként alakul az esős időmérő, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

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