Megérkezett az eső; Leclerc, Hamilton, Russell és Verstappen is rajtbüntetést kapott – Sao Pauló-i Nagydíj, időmérő
Három különböző csapat három versenyzője zárt az élen a Formula–1-es Sao Pauló-i Nagydíj szabadedzésein: a nyitányon Lando Norris, a második tréningen Andrea Kimi Antonelli, míg a harmadikon Max Verstappen volt a leggyorsabb. Utóbbinak ugyanakkor rajtbüntetéssel kell számolnia, mint ahogyan George Russellnek és a Ferrari kettősének is. Arról, hogy miként alakul az esős időmérő, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.
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|6. SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ
|NOVEMBER 6., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Norris 1:11.717
|2. szabadedzés
|1. Antonelli 1:10.763
|NOVEMBER 7., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Verstappen 1:11.622
|Időmérő
|19.00–20.00
|NOVEMBER 8., VASÁRNAP
|A verseny (71 kör, 305.879 km) rajtja
|18.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas
|november 21., 5.00
|Katari Nagydíj, Loszaíl
|november 29., 17.00
|Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi
|december 6., 14.00
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