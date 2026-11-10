Diósgyőrben a felnőtt játékosok mutatják az utat az akadémistáknak

„A diósgyőri labdarúgás jövője szempontjából kulcsfontosságú az első csapat és az akadémia minél tökéletesebben összehangolt együttműködése – fogalmazott a klubhonlapon Vincze Richárd, a DVTK sportigazgatója, aki egyben a DVTK LSI szakmai igazgatója. – Sorra mutatkoznak be a fiatalok az első csapatban, az előző hétvégén Dojcsák Bence és Nagy Milán vette ki debütánsként a részét a mezőkövesdi győzelmünkből. Szeretnénk ezen az úton tovább haladni, ezért azt kértem Feczkó Tamás vezetőedzőtől, hogy a válogatott mérkőzések miatt tartott bajnoki szünetben minél több – akár U16-os, U17-es korosztályhoz tartozó – tehetséges fiatalt hívjon meg az első csapat edzésére. Ebben Tamás nem csak partner volt, hanem egyből tovább is gondolta: az első csapat edzésén csak korlátozott számú akadémista vehet részt, viszont, ha az első csapat tagjai csatlakoznak a korosztályos csapatok foglalkozásaihoz, akkor mindenki testközelből mérheti fel, hol is tart egy felnőtt labdarúgóhoz képest. A hétfő tökéletes alkalom volt erre, mivel a heti munka hasonlóképpen épül fel az első csapatnál és az akadémián. Ennek megfelelően az U12-es korosztálytól felfelé kettesével, hármasával beosztottuk a játékosokat, akik a fiatalokkal együtt végezték a gyakorlatokat, ami hatalmas élményt jelentett a gyerekeknek. A másik oldalról nézve pedig a felnőttek klubhoz fűződő kötődését erősítettük.“

A DVTK középső védőjétől, Szatmári Csabától nem áll messze a gyerekfoci – fia a DVTK U7 igazolt játékosa –, a hátvéd hétfőn a DVTK U15-ös csapatával edzett.

„Gyerekkoromban velem is előfordult, hogy a DVSC első csapatából meglátogattak minket a nagyok az edzésen – idézte fel Szatmári Csaba. – A hétfői foglalkozás előtt Bárdos Bencével szóltunk néhány szót a srácokhoz, ahol azt hangsúlyoztuk, hogy milyen fontos a kitartás, hiszen még hosszú út áll előttük, amíg kész labdarúgók lesznek. Hamarosan meglesz az első edzői papírom, de most még teljes mértékben labdarúgónak érzem magam, a gyerekeket is kizárólag rutinos focistaként próbáltam segíteni néhány jó tanáccsal. Természetesen egy alkalomtól nem lehet csodát várni, de már az edzés végén is láttam olyan megoldásokat, amit az elején tanácsoltunk nekik.“

A DVTK felnőtt együttese 13 forduló után 18 ponttal a 8. helyen áll az NB II-ben.