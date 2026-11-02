NB II: Diósgyőri VTK–Kecskeméti TE: fordítottak a vendégek

LABDARÚGÓ NB II

12. FORDULÓ

DIÓSGYŐRI VTK–KECSKEMÉTI TE 1-3 (1-2) – ÉLŐ!

Miskolc, DVTK Stadion, 1000 néző. Vezeti: Káprály Mihály (Vígh-Tarsonyi Gergő, Rózsa Dávid)

DIÓSGYŐR: Gróf – Szekszárdi, Kecskés, Bárdos – Révész M., Holdampf, Galántai (Sáreczki, a szünetben), Mucsányi (Bényei, a szünetben) – Molnár G. (Babinszky, 67.), Borvető, Medgyes (Gálfi, 67.). Vezetőedző: Feczkó Tamás

KECSKEMÉT: Ruisz – Szépe, Szilágyi Z., Szűcs Sz. – Berki (Eördögh, 56.), Kovács B., Haris, Göblyös – Beke, Bolyki (Merényi, 67.), Szabó B. (Bányai, 67.). Vezetőedző: Tímár Krisztián

Gólszerző: Molnár G. (11.), ill. Beke (13.), Bolyki (21.), Szabó B. (65.).



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