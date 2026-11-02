NB II: Diósgyőri VTK–Kecskeméti TE: fordítottak a vendégek

BERECZ CSABABERECZ CSABA
2026.11.02. 19:20
Feczkó Tamás csapata a feljutásra esélyes Kecskemét ellen meccsel (Fotó: M. T.)
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DVTK NB II KTE Kecskemét Kecskeméti TE Diósgyőr élő közvetítés labdarúgó NB II NB II 12. forduló
A labdarúgó NB II 12. fordulójának rangadóján a 9. Diósgyőr a 3. helyen álló Kecskemétet fogadja. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

LABDARÚGÓ NB II
12. FORDULÓ
DIÓSGYŐRI VTK–KECSKEMÉTI TE 1-3 (1-2) – ÉLŐ!
Miskolc, DVTK Stadion, 1000 néző. Vezeti: Káprály Mihály (Vígh-Tarsonyi Gergő, Rózsa Dávid)
DIÓSGYŐR: Gróf – Szekszárdi, Kecskés, Bárdos – Révész M., Holdampf, Galántai (Sáreczki, a szünetben), Mucsányi (Bényei, a szünetben) – Molnár G. (Babinszky, 67.), Borvető, Medgyes (Gálfi, 67.). Vezetőedző: Feczkó Tamás
KECSKEMÉT: Ruisz – Szépe, Szilágyi Z., Szűcs Sz. – Berki (Eördögh, 56.), Kovács B., Haris, Göblyös – Beke, Bolyki (Merényi, 67.), Szabó B. (Bányai, 67.). Vezetőedző: Tímár Krisztián
Gólszerző: Molnár G. (11.), ill. Beke (13.), Bolyki (21.), Szabó B. (65.).
 

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