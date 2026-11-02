Az olasz miniszterelnök és sztársportolók is üzentek Antonellinek

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.11.02. 17:10
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Kimi Antonelli Olaszország legújabb büszkesége (Fotó: Getty Images)
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F1 Mexikóvárosi Nagydíj Kimi Antonelli
Egész Olaszország ünnepelte hétfőn Andrea Kimi Antonellit, aki a vasárnapi Formula–1-es Mexikói Nagydíjon elért harmadik helyezésével bebiztosította világbajnoki címét, egyben minden idők legfiatalabb vb-győztese lett.

A bolognai születésű húszéves versenyző 1953, azaz Alberto Ascari sikere után nyert újra vb-címet Olaszországnak, egyben mindössze a harmadik olasz pilóta, aki csúcsra ért az F1-ben.

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök a közösségi médián keresztül gratulált a Mercedes ifjú világbajnokának, akinek sikerét „rendkívüli teljesítménynek” tartja.

„Ez olyan győzelem, amely újra a világ tetejére juttat egy olasz autóversenyzőt, és amely a tehetséget, az elkötelezettséget, az elszántságot és az odaadást jutalmazza. Nagy büszkeséget jelent az országunk számára” – írta közösség oldalán a politikus.

Az F1 Facebook-oldalára feltöltött videóban számos híres olasz sportoló köszöntötte az újdonsült világbajnokot, így üzent Antonellinek többek között Jannik Sinner teniszező, Alessandro Del Piero és Roberto Baggio korábbi profi futballista, Arianna Fontana rövid pályás gyorskorcsolyázó, Marco Bezzecchi gyorsasági motorversenyző, valamint Sofia Goggia és Federica Brignone alpesi síző.

Az olasz élvonalban szereplő Bologna labdarúgócsapatának kapitánya, Riccardo Orsolini az egész együttes nevében köszöntötte Antonellit, akinek azt üzente, várják, hogy a városban közösen is megünnepeljék a diadalát.

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Az olasz versenyző Verstappen és Hamilton mögött a harmadik helyen szelte át a célvonalat, így a dobogón állva ünnepelhette az első vb-címét.

 

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