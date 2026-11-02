Hamilton erősen bírálta Leclerc-t; Vasseur frusztrált az elbukott kettős győzelem miatt

Hamilton úgy érezte, a Ferrari könnyen kettős győzelmet is szerezhetett volna vasárnap. A brit egyáltalán nem volt elégedett a csapattársa büntetésével sem, miközben hangsúlyozta, csapatként értékes pontokat veszítettek, miközben ő is elbukta az összetettbeli második helyét Verstappennel szemben.

„Nehéz nap volt. Úgy gondolom, megvolt a tempónk ahhoz, hogy nyerjünk, de végül nem így alakult. Majd a háttérben megbeszéljük, és kitaláljuk, min tudunk változtatni. Charles-lal történtek kapcsolatban igazából nincs mit mondanom. Szerintem mindenki láthatta, mi történt, és miért veszítettük el a győzelmet. A versenyzői eligazításon arról volt szó, hogy amint valaki elhagyja a pályát az 1-es kanyarnál, vissza kell adnia a pozíciót. Tavaly én tíz másodperces büntetést kaptam ugyanezért a manőverért, amit most ő is bemutatott. Végső soron ezen ment el a győzelem. Komoly megbeszélésekre lesz szükség a háttérben. ”

„Mindent beleadtam. Sajnos a futam már az első néhány kanyarban elúszott, ami különösen nagy kár, hiszen csapatként összedolgozva könnyedén megszerezhettük volna az első és a második helyet. A pozitívum, hogy a csapat nagyon keményen dolgozik. Sokat javítottunk az autónkon. Nagyszerű érzés itt lenni, ráadásul ezen a hétvégén a régebbi specifikációjú motort használtunk. Jó eredményeket értünk el,és értékes pontokat szereztünk. Kár, hogy nem sikerült győznünk, de van, amikor nyersz, és van, amikor veszítesz” – tette hozzá, majd részletesebben is beszélt arról, pontosan mi zavarta az eset kapcsán.

„Végső soron a csapatnak kell az első helyen állnia. Elveszítettük a győzelmet, pontokat buktunk, és odalett a második helyem is a bajnokságban. Ez igazán sajnálatos. Mindez nagyon sok embert érint a gyárban, akik keményen dolgoznak értünk. Szerencsére így is szereztünk annyi pontot, hogy megőrizzük a második helyet a konstruktőri bajnokságban, de a történtek így is hatással vannak mindazokra, akik rengeteg munkát tesznek bele, valamint a tifosira is. Szóval nem volt rendben.”

A legfontosabb, amit szem előtt kell tartani – és talán ez az életkorral is együtt jár –, hogy minden döntésünk, amelyet az autóban meghozunk, hatással van mindazokra, akik a háttérben, a csapat egészéért dolgoznak. A csapatmunka a feladataink közé tartozik, és a szerződésünkbe van foglalva. Csapatként kell együtt dolgoznunk, amit könnyen meg is tehettünk volna. Éppen ezért különösen sajnálatos, hogy így eldobtuk ezt a lehetőséget. Ez a jövőben is megismétlődhet, ha nem kerül sor egy valóban alapos, komoly beszélgetésre.

„Ez nem fordulhat elő újra. Persze, korábban is voltak szoros csatáim a csapattársaimmal, és nem lehet mindig mindent tökéletesen csinálni, de tízből kilenc alkalommal képesnek kell lennünk rá. Úgy gondolom, ezt majd a háttérben megbeszéljük, és remélhetőleg sikerül érdemi párbeszédet folytatnunk. Biztosan nem lesz könnyű, de mindenképpen meg kell tennünk.”

THIS MOMENT! 😱 Here is the first lap move from Leclerc on Hamilton, which is currently under investigation 👇 #F1 #MexicoGP https://t.co/IX0YtniiKo — Formula 1 (@F1) November 1, 2026

Hamilton hangsúlyozta, nem a csapattársak közötti kemény csatával van gondja. „Nem ültünk le előzetesen megbeszélni. Ahogy korábban is említettem, a csapattársak közötti versengés teljesen rendben van, amíg az nem megy a csapat pontjainak rovására és veszi el az eredményes szereplés lehetőségét.”

Hamilton rámutatott, a két Ferrari között korábban is nagy volt az adok-kapok, amikor Carlos Sainz Jr. volt Leclerc csapattársa. „Amikor a Mercedesnél versenyeztem, futamokon keresztül kísértem figyelemmel, hogyan csatázik egymással Charles és Carlos. Olyan sokat harcoltak egymással, hogy közben az előttük haladó versenyző egyszerűen el tudott húzni, pedig megvolt a tempójuk ahhoz, hogy akár nyerjenek is. Egészen más, amikor mindez a negyedik-ötödik helyért zajlik, mint amikor az első két pozícióban történik, és emiatt elveszítitek a győzelmet. Ennek súlya van. Az illető huszonnyolc éves, úgyhogy szerintem ez nem életkor kérdése. Ez mentális kérdés. Olyan, mintha az lenne a hozzáállás, hogy »győzök, vagy egyikünk sem nyer«, pedig ennek nem így kellene lennie. Az első és a második helyet kellene megszereznünk csapatként.”

A hétszeres bajnokkal Verstappen is egyetértett, szerinte a Ferrari vasárnap azért bukta el a győzelmet, mert két első számú versenyzője van. „Szerintem a két Ferrari közötti csatából is profitálni tudtunk. Két első számú versenyzőjük van, így mindketten mindig a maximumra törekszenek, de szerintem most ez a győzelmükbe került.”

A Ferrari csapatfőnöke, Frédéric Vasseur sem volt elégedett a leintés után. „A vonalvezetés kétségtelenül nem segít. Ha visszatekintünk, az elmúlt néhány évben is előfordultak hasonló esetek. Ez azonban nem lehet kifogás. Őszintén szólva, kissé frusztrált vagyok, mert úgy érzem, az utóbbi néhány versenyhétvégén jelentősen javult a teljesítményünk, és a 4-es kanyarhoz menet az első két helyen álltunk. Nem is emlékszem, mikor volt legutóbb előzés Mexikóban, talán a hetvenes évek végén.”

Ha a 4-es kanyarhoz az első két helyen érkezel, el sem tudod képzelni, hogy elveszíted a győzelmet. Rendkívül frusztrált vagyok, de nem az én csalódottságom a legfontosabb. A projektben dolgozó kétezer ember is pontosan így érez, és ezt nekem is időbe telik majd megemésztenem.

Ahogyan Hamilton is mondta, a Ferrarinál nem történt előzetes egyeztetés arról, hogyan járjon el a két versenyző. Vasseur szerint nem ez okozta a vesztüket. „Erről akár órákig is beszélgethetünk, de nem az a kérdés, hogy ki van a jobb vagy a bal oldalon. Számomra egyetlen dolog számít: a tisztelet. A tisztelet az, hogy nem önmagukért dolgoznak, hanem egy közösségért, számos szponzorért és a vállalat kétezer alkalmazottjáért. Amikor a fejlesztések érdekében extra erőfeszítésekre volt szükség, a gyárban dolgozók éjt nappallá téve dolgoztak. Ezt mindenkinek szem előtt kell tartania.”

Leclerc arról beszélt, hogy a bokszfalról világosabb utasításokat várt volna annak kapcsán, vissza kell-e adnia a pozícióját. Vasseur elismerte, voltak nehezítő körülmények a döntés meghozatalában. „Nem volt teljesen egyértelmű a helyzet. Egyeztettünk a versenyirányítással, de a 11-es kanyar előtt kellett volna cselekednünk. A közvetítés és a valós események között öt másodperc késés van, vagyis mire láttuk a történteket, az autók már odaértek a kanyarhoz. A szabály egyértelmű: ilyen esetben a 11-es kanyar előtt vissza kell adni a pozíciót. A futam előtt pedig abban állapodtunk meg, hogy ezt a versenyzőknek önállóan kell megtenniük.”

Vasseur egyelőre nem akart ítéletet mondani az eset kapcsán. „Hadd beszéljek előbb velük. Nem én szeretném kitalálni, hogy pontosan mit értettek a rádióban elhangzottak alatt. A pozitívum az, hogy a frusztrációm éppen ebből fakad. Jelentős teljesítménybeli előrelépést tettünk. Immár a harmadik vagy negyedik egymást követő versenyen szerzünk több pontot a riválisainknál. Megszereztük a pole pozíciót, és a tempónk is elég jó volt ahhoz, hogy kettős győzelmet arassunk. Éppen ezért sokkal frusztrálóbb ilyen helyzetben lenni, mint ha az időmérőn a 15. és a 16. helyen végeztünk volna. A csalódottság tehát érthető.”