Hárman pályáznak a 2029-es női kosárlabda Eb megrendezésére

A nemzetközi szövetség (FIBA) hétfői híradása szerint Finnország, Luxemburg és Svájc jelezte, hogy otthont adna a három év múlva esedékes Eb-nek.

A FIBA a következő hónapokban megvizsgálja a pályázati anyagokat, és a vezetőség márciusi ülése után jelenti be a rendezőket.

A soron következő kontinenstornára 2027. június 16. és 27. között kerül sor Antwerpenben, a finnországi Espoo-ban, Stockholmban és a litvániai Klaipedában, illetve Vilniusban. A végjátékot a litván fővárosban bonyolítják le.