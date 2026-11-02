Hárman pályáznak a 2029-es női kosárlabda Eb megrendezésére

2026.11.02. 17:39
Fotó: Getty Images
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Három ország szövetsége jelentkezett a 2029-es női kosárlabda Európa-bajnokság megrendezésére.

A nemzetközi szövetség (FIBA) hétfői híradása szerint Finnország, Luxemburg és Svájc jelezte, hogy otthont adna a három év múlva esedékes Eb-nek.

A FIBA a következő hónapokban megvizsgálja a pályázati anyagokat, és a vezetőség márciusi ülése után jelenti be a rendezőket.

A soron következő kontinenstornára 2027. június 16. és 27. között kerül sor Antwerpenben, a finnországi Espoo-ban, Stockholmban és a litvániai Klaipedában, illetve Vilniusban. A végjátékot a litván fővárosban bonyolítják le.

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