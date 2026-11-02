„Taktikailag verhetetlenek voltunk" – a 80 éves Csank Jánost köszöntötték a váci bajnokcsapat tagjai

A 80 éves Csank János

Legutóbb bő két évvel ezelőtt, a Vác FC Samsung bajnoki címének 30. évfordulóján a váci városházán és a stadionban gyűltek össze az egykori kedvencek, a mostani apropót pedig az együttes vezetőedzője, Csank János 80. születésnapja adta – a szakembert vastapssal és énekkel fogadták az egybegyűltek. A mesteredző meghatottan elmondta, hogy edzői pályafutásában a váci időszak, az ott megszerzett aranyérem igazán meghatározó élmény és emlék.

„Volt respektje annak a Vácnak, ezt hosszú évek kemény munkájával és az elért eredményekkel érdemeltük ki – szögezte le kezdésként Csank János. – Kevés hibapont volt a bajnokcsapatban, taktikailag verhetetlenek voltunk, de ezzel szerencsénkre sokan nem voltak tisztában. Például, ha az aktuális ellenfél átállt a háromcsatáros játékra, hátravontam Hahn Árpádot a védelembe, s szinte minden megoldódott… Az persze tény, hogy sokan nem szerettek akkor a keménykezű módszereim miatt – később azért talán már többen… –, de én örültem neki, hogy olyan játékosokkal dolgozhattam, akik mindent megtettek, amit kértem, és akikben volt akarat. A bajnoki cím megnyerése 1994-ben egy folyamat eredménye volt, s ezután egyébként öt játékos nevét írtam fel egy papírra, akit érdemesnek tartottam arra, hogy átigazoljuk, de furcsa módon a klubvezetők felírattak velem egy hatodikat is – Aczél Zoltánt –, és végül csak őt sikerült szerződtetni…“

Az est során a köszöntést és a beszédet követően következett a vacsora, illetve a tortavágás, amely alatt a váci aranycsapat legjobb meccseiből és góljaiból készült összefoglalókat vetítették le a szervezők. „Anti annyi gólt fejelt, amennyit akart” – kiabált be Nyilas Elek Füle Antalra utalva, amikor a 2020-ban elhunyt kiváló támadó góljait következtek a vásznon. Végül kötetlen formában, zene kíséretében remek hangulatban folytatódtak a sztorizgatások a régi meccsekről, gólokról, s győzelmekről.

Az ünnepséget a váci bajnokcsapat akkori titkára (későbbi technikai vezetője), Belák Gyula szervezte meg.

„Mindenki részéről volt hajlandóság arra, hogy eljöjjön, de sajnos egyéb elfoglaltság miatt hárman, Hámori István, Bánföldi Zoltán és Szedlacsek István nem tudtak részt venni a köszöntésen – mondta a Nemzeti Sportnak Belák Gyula. – Sajnos Horváth László, Füle Antal és a csapatkapitány, Nagy Tibor már nem lehetett köztünk, a köszöntés mellett rájuk emlékeztünk ezúttal. Nagyon örülök neki, hogy ismét összejött a bajnokcsapat és boldog vagyok, hogy Csank János 1998 és 2013 után a hívásomra 2021 elején is visszatért a klubhoz, hogy segítsen a céljaink elérésében – a klub és a város mindmáig különleges helyet foglal el az életében és pályafutásában.“