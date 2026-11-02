Jön a Milan–Ferencváros meccs! Ötven év után nyerhetne ismét magyar csapat a San Siróban

♦ A Ferencváros az első tétmérkőzésére készül az AC Milan ellen, ami a magyarfutball.hu statisztikái szerint a 154. olyan nemzetközi kupameccs lesz (ebbe beleszámolva a már nem létező sorozatokat is), amelyen magyar klubcsapat olasz gárda ellen lép pályára. A legtöbbször, 23-szor az FTC jövő januári ellenfelével, a Juventusszal találkoztak magyar klubok.

♦ Az AC Milan négy meccset játszott magyar csapat ellen a nemzetközi porondon. 1967-ben a Kupagyőztesek Európa-kupájában, vagyis a KEK-ben, a 2. fordulóban a Rába ETO-val találkozott, és a győri 2 :2 után otthon 1:1-et játszott, így idegenben szerzett több góllal jutott tovább. Az 1981–1982-es idényben a Milan a Haladással találkozott a Közép-európai Kupa (KK) csoportkörében, és Milánóban, a csütörtöki meccshez képest szinte napra pontosan 45 évvel ezelőtt, 1981. november 4-én 2–0-ra nyert, Szombathelyen pedig a tavaszi visszavágón 1–0-ra győzött (1982. április 7-én).

♦ A Milan 1982 óta kétszer játszott magyar csapat ellen, mind a kétszer Magyarországon, és egyik sem volt tétmérkőzés. 2009-ben, három korábbi aranylabdással, Andrij Sevcsenkóval, Kakával és Ronaldinhóval a soraiban egy gálameccsre érkezett a Puskás Ferenc Stadionba, melyen 5–2-re győzött a Magyar Ligaválogatott ellen.