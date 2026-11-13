NB III: a Vasas simán megverte az SZVSE-t, érdi siker Budaörsön

A Vasas háromgólos sikerében főszerepet játszott az első csapatból visszajátszó Pethő Bence, aki duplázott, a 21. és a 66. percben is betalált.

A másik mérkőzésen a Budaörs az első játékrészben vezetést szerzett Laudán Csongor révén, de az érdiek a szünet után fordítottak – igaz, a budaörsiek Preklet Csaba kiállítása miatt ekkor már emberhátrányban játszottak.

A Délkeleti csoport másik mai meccsét, a Szeged-Csanád GA II–FC Dabas találkozót 17 órától rendezik.

LABDARÚGÓ NB III

16. FORDULÓ

DÉLKELETI CSOPORT

Vasas II–Szegedi VSE 3–0

DÉLNYUGATI CSOPORT

Budaörsi SC–Érdi VSE 1–2

A Dunaújvárost kizárták.