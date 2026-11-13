NB III: a Vasas simán megverte az SZVSE-t, érdi siker Budaörsön
Három mérkőzést játszanak pénteken a labdarúgó NB III 16. fordulójában. A kora délutáni meccseken a Délkeleti csoportban a Vasas II 3–0-ra győzött a Szegedi VSE ellen, míg a Délnyugati csoportban az Érd idegenben 2–1-re megverte a Budaörsöt.
A Vasas háromgólos sikerében főszerepet játszott az első csapatból visszajátszó Pethő Bence, aki duplázott, a 21. és a 66. percben is betalált.
A másik mérkőzésen a Budaörs az első játékrészben vezetést szerzett Laudán Csongor révén, de az érdiek a szünet után fordítottak – igaz, a budaörsiek Preklet Csaba kiállítása miatt ekkor már emberhátrányban játszottak.
A Délkeleti csoport másik mai meccsét, a Szeged-Csanád GA II–FC Dabas találkozót 17 órától rendezik.
LABDARÚGÓ NB III
16. FORDULÓ
DÉLKELETI CSOPORT
Vasas II–Szegedi VSE 3–0
DÉLNYUGATI CSOPORT
Budaörsi SC–Érdi VSE 1–2
A Dunaújvárost kizárták.
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