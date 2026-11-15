NB III: az éllovasok közül a pécsiek megbotlottak Dunaharasztiban

A labdarúgó NB III vasárnapi fordulójában a négy csoport éllovasa közül az Ózd, a Dorog és a Gyula is győzött, a PMFC viszont elhullajtott két pontot a Dunaharaszti vendégeként.

LABDARÚGÓ NB III

16. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

Diósgyőri VTK II-Opus Titánok–Nyíregyháza Spartacus FC II 1–0

Salgótarjáni BTC–Gödöllői SK 1–1

Mátészalkai MTK–Kisvárda Master Good II 2–1

Hajdúnánás FK–Debreceni VSC II 0–1

Füzesabonyi SC–Tarpa SC 3–0

DEAC–Tiszafüredi VSE 4–2

Eger SE–Bacsó Beton-Cigánd SE 1–2

Ózd-Sajóvölgye–Termálfürdő FC Tiszaújváros 1–0

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

Puskás Akadémia FC II–Bicskei TC 1–1

Opus Tigáz Tatabánya–ETO Akadémia 2–0

FC Sopron–Haladás FC 0–2

Sárisápi BSE–Credobus Mosonmagyaróvár 1–3

Balatonalmádi SE–Dorogi Bányász FC 0–4

Király SE–Frutti Drink-Perutz FC Pápa 2–2

VSC 2015 Veszprém–Zalaegerszegi TE FC II 4–0

1908 SZAC Budapest–Komárom VSE 0–3

DÉLKELETI CSOPORT

Monor SE–ESMTK 0–3

Csepel SC–III. kerületi TVE 3–2

Hódmezővásárhelyi FC–Gyulai Termál FC 0–2

BKV Előre–Újpest FC II 1–2

Sándorfalvi SKE–Szolnoki MÁV FC 1–1

Békéscsaba 1912 Előre–Kispest-Honvéd FC II 3–1

DÉLNYUGATI CSOPORT

Paksi FC II–ReBase Majosi SE 1–1

Sárbogárd SE–PTE-PEAC 0–0

Budafoki MTE–MTK Budapest II 2–0

BFC Siófok–Kaposvári Rákóczi FC 1–2

Szekszárdi UFC–Iváncsa KSE 0–5

Dunaharaszti MTK–Pécsi MFC 1–1