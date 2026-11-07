ÉLŐ

NB I: Kisvárda–Puskás Akadémia 0–0

NB III: az Ózd és a Cigánd sem tudott nyerni idegenben

T. Z.T. Z.
2026.11.07. 17:12
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A Cigánd nem tudta kihasználni az Ózd botlását (Fotó: Cigánd Sportegyesület/Facebook)
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NB III Északnyugati csoport NB III Délnyugati csoport NB III Északkeleti csoport magyar foci NB III Délkeleti csoport NB III
A labdarúgó NB III 15. fordulójának szombati játéknapján az Északkeleti csoportban az első helyezett Ózd nem tudott nyerni a Salgótarján vendégeként, ahogy az üldöző Cigánd sem, amely a DEAC vendégeként végzett döntetlenre. Az Északnyugati csoportban a Dorog viszont begyűjtötte idegenben a három pontot, délkeleten a Gyula 14. győzelmét is megszerezte a bajnokságban, míg délnyugaton a Kaposvár Budafokon aratott egygólos győzelmet.

NB III
15. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
Gödöllői SK–Kisvárda Master Good II 2–0
Eger SE–Termálfürdő FC Tiszaújváros 1–3
Debreceni EAC–Bacsó Beton-Cigánd SE 1–1
Füzesabonyi SC–Tiszafüredi VSE 0–2
Mátészalkai MTK–Debreceni VSC II 1–2
Salgótarjáni BTC–Ózd-Sajóvölgye 1–1

 

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
FC Sopron–Credobus Mosonmagyaróvár 2–2
VSC 2015 Veszprém–Komárom VSE 1–1
Király SE–Zalaegerszegi TE FC II 1–1
Sárisápi BSE–Dorogi Bányász FC 0–2
Bicskei TC–ETO Akadémia 0–1
19.00: Opus Tigáz Tatabánya–Haladás FC

 

DÉLKELETI CSOPORT
Békéscsaba 1912 Előre–Szegedi VSE 3–2
Sándorfalvi SKE–Kispest-Honvéd FC II 0–0
Hódmezővásárhelyi FC–Újpest FC II 2–4
Csepel SC–Gyulai Termál FC 0–2
Monor SE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II 1–0

 


DÉLNYUGATI CSOPORT
PTE-PEAC–MTK Budapest II 3–1
Szekszárdi UFC–Érdi VSE 0–1
Budafoki MTE–Kaposvári Rákóczi FC 0–1
Sárbogárd SE–Dunaharaszti MTK 1–2
18.00: Budaörs–Ferencvárosi TC II

 

A Dunaújvárost kizárták. 

 

NB III Északnyugati csoport NB III Délnyugati csoport NB III Északkeleti csoport magyar foci NB III Délkeleti csoport NB III
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