NB III: az Ózd és a Cigánd sem tudott nyerni idegenben
NB III
15. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
Gödöllői SK–Kisvárda Master Good II 2–0
Eger SE–Termálfürdő FC Tiszaújváros 1–3
Debreceni EAC–Bacsó Beton-Cigánd SE 1–1
Füzesabonyi SC–Tiszafüredi VSE 0–2
Mátészalkai MTK–Debreceni VSC II 1–2
Salgótarjáni BTC–Ózd-Sajóvölgye 1–1
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
FC Sopron–Credobus Mosonmagyaróvár 2–2
VSC 2015 Veszprém–Komárom VSE 1–1
Király SE–Zalaegerszegi TE FC II 1–1
Sárisápi BSE–Dorogi Bányász FC 0–2
Bicskei TC–ETO Akadémia 0–1
19.00: Opus Tigáz Tatabánya–Haladás FC
DÉLKELETI CSOPORT
Békéscsaba 1912 Előre–Szegedi VSE 3–2
Sándorfalvi SKE–Kispest-Honvéd FC II 0–0
Hódmezővásárhelyi FC–Újpest FC II 2–4
Csepel SC–Gyulai Termál FC 0–2
Monor SE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II 1–0
DÉLNYUGATI CSOPORT
PTE-PEAC–MTK Budapest II 3–1
Szekszárdi UFC–Érdi VSE 0–1
Budafoki MTE–Kaposvári Rákóczi FC 0–1
Sárbogárd SE–Dunaharaszti MTK 1–2
18.00: Budaörs–Ferencvárosi TC II
A Dunaújvárost kizárták.