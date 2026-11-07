NB III: az Ózd és a Cigánd sem tudott nyerni idegenben

A labdarúgó NB III 15. fordulójának szombati játéknapján az Északkeleti csoportban az első helyezett Ózd nem tudott nyerni a Salgótarján vendégeként, ahogy az üldöző Cigánd sem, amely a DEAC vendégeként végzett döntetlenre. Az Északnyugati csoportban a Dorog viszont begyűjtötte idegenben a három pontot, délkeleten a Gyula 14. győzelmét is megszerezte a bajnokságban, míg délnyugaton a Kaposvár Budafokon aratott egygólos győzelmet.

NB III

15. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

Gödöllői SK–Kisvárda Master Good II 2–0

Eger SE–Termálfürdő FC Tiszaújváros 1–3

Debreceni EAC–Bacsó Beton-Cigánd SE 1–1

Füzesabonyi SC–Tiszafüredi VSE 0–2

Mátészalkai MTK–Debreceni VSC II 1–2

Salgótarjáni BTC–Ózd-Sajóvölgye 1–1 ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

FC Sopron–Credobus Mosonmagyaróvár 2–2

VSC 2015 Veszprém–Komárom VSE 1–1

Király SE–Zalaegerszegi TE FC II 1–1

Sárisápi BSE–Dorogi Bányász FC 0–2

Bicskei TC–ETO Akadémia 0–1

19.00: Opus Tigáz Tatabánya–Haladás FC DÉLKELETI CSOPORT

Békéscsaba 1912 Előre–Szegedi VSE 3–2

Sándorfalvi SKE–Kispest-Honvéd FC II 0–0

Hódmezővásárhelyi FC–Újpest FC II 2–4

Csepel SC–Gyulai Termál FC 0–2

Monor SE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II 1–0

DÉLNYUGATI CSOPORT

PTE-PEAC–MTK Budapest II 3–1

Szekszárdi UFC–Érdi VSE 0–1

Budafoki MTE–Kaposvári Rákóczi FC 0–1

Sárbogárd SE–Dunaharaszti MTK 1–2

18.00: Budaörs–Ferencvárosi TC II A Dunaújvárost kizárták.