Nemzeti Sportrádió

VÉGE

NB I: Paks–DVSC 2–4

NB III: továbbra is hibátlan a Gyula és a PMFC

T. Z.T. Z.
2026.09.05. 20:18
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A PMFC rangadót nyert a Rákóczi ellen (Fotó: Pécsi MFC/Facebook)
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NB III Északnyugati csoport NB III Délnyugati csoport NB III Északkeleti csoport magyar foci NB III Délkeleti csoport NB III
A labdarúgó NB III 7. fordulójának szombati játéknapján délkeleten a Gyulai Termál FC, délnyugaton a Pécsi MFC őrizte meg makulátlan mérlegét – utóbbi a Kaposvári Rákóczit győzte le, amely először maradt pont nélkül a bajnokságban. Az Északkeleti csoportban a Gödöllői SK kiütötte az Eger SE-t, míg az Északnyugati csoportban a Credobus Mosonmagyaróvár elszenvedte első vereségét, hazai pályán kikapott a Zalaegerszegi TE FC II-től.

NB III
7. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
Gödöllői SK–Eger SE 4–0
Debreceni VSC II–Termálfürdő FC Tiszaújváros 3–1
Mátészalkai MTK–Debreceni EAC 1–1
Salgótarjáni BTC–Diósgyőri VTK II-Opus Titánok 0–1

 

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
Bicskei TC–VSC 2015 Veszprém 3–2
Credobus Mosonmagyaróvár–Zalaegerszegi TE FC II 1–3
Opus Tigáz Tatabánya–Király SE 2–2
FC Sopron–Balatonalmádi SE 1–2
19.00: Dorogi Bányász FC–Frutti Drink-Perutz FC Pápa

 

DÉLKELETI CSOPORT
III. kerületi TVE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II 1–0
Gyulai Termál FC–Meton-FC Dabas SE 5–0
Szolnoki MÁV FC–Kispest-Honvéd FC II 1–0
Hódmezővásárhelyi FC–Sándorfalvi SKE 3–1
Csepel SC–Békéscsaba 1912 Előre 2–2
Monor SE–BKV Előre 3–1

 

DÉLNYUGATI CSOPORT
PTE-PEAC–Paksi FC II 1–1
Kaposvári Rákóczi FC–Pécsi MFC 0–1
Iváncsa KSE–ReBase Majosi SE 2–3
Érdi VSE–Ferencvárosi TC II 3–3
Sárbogárd SE–Szekszárdi UFC 2–1
BFC Siófok–Budaörs 4–1

 

 

NB III Északnyugati csoport NB III Délnyugati csoport NB III Északkeleti csoport magyar foci NB III Délkeleti csoport NB III
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