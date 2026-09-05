NB III: továbbra is hibátlan a Gyula és a PMFC
NB III
7. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
Gödöllői SK–Eger SE 4–0
Debreceni VSC II–Termálfürdő FC Tiszaújváros 3–1
Mátészalkai MTK–Debreceni EAC 1–1
Salgótarjáni BTC–Diósgyőri VTK II-Opus Titánok 0–1
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
Bicskei TC–VSC 2015 Veszprém 3–2
Credobus Mosonmagyaróvár–Zalaegerszegi TE FC II 1–3
Opus Tigáz Tatabánya–Király SE 2–2
FC Sopron–Balatonalmádi SE 1–2
19.00: Dorogi Bányász FC–Frutti Drink-Perutz FC Pápa
DÉLKELETI CSOPORT
III. kerületi TVE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II 1–0
Gyulai Termál FC–Meton-FC Dabas SE 5–0
Szolnoki MÁV FC–Kispest-Honvéd FC II 1–0
Hódmezővásárhelyi FC–Sándorfalvi SKE 3–1
Csepel SC–Békéscsaba 1912 Előre 2–2
Monor SE–BKV Előre 3–1
DÉLNYUGATI CSOPORT
PTE-PEAC–Paksi FC II 1–1
Kaposvári Rákóczi FC–Pécsi MFC 0–1
Iváncsa KSE–ReBase Majosi SE 2–3
Érdi VSE–Ferencvárosi TC II 3–3
Sárbogárd SE–Szekszárdi UFC 2–1
BFC Siófok–Budaörs 4–1