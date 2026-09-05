NB III: továbbra is hibátlan a Gyula és a PMFC

A labdarúgó NB III 7. fordulójának szombati játéknapján délkeleten a Gyulai Termál FC, délnyugaton a Pécsi MFC őrizte meg makulátlan mérlegét – utóbbi a Kaposvári Rákóczit győzte le, amely először maradt pont nélkül a bajnokságban. Az Északkeleti csoportban a Gödöllői SK kiütötte az Eger SE-t, míg az Északnyugati csoportban a Credobus Mosonmagyaróvár elszenvedte első vereségét, hazai pályán kikapott a Zalaegerszegi TE FC II-től.

NB III

7. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

Gödöllői SK–Eger SE 4–0

Debreceni VSC II–Termálfürdő FC Tiszaújváros 3–1

Mátészalkai MTK–Debreceni EAC 1–1

Salgótarjáni BTC–Diósgyőri VTK II-Opus Titánok 0–1 ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

Bicskei TC–VSC 2015 Veszprém 3–2

Credobus Mosonmagyaróvár–Zalaegerszegi TE FC II 1–3

Opus Tigáz Tatabánya–Király SE 2–2

FC Sopron–Balatonalmádi SE 1–2

19.00: Dorogi Bányász FC–Frutti Drink-Perutz FC Pápa DÉLKELETI CSOPORT

III. kerületi TVE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II 1–0

Gyulai Termál FC–Meton-FC Dabas SE 5–0

Szolnoki MÁV FC–Kispest-Honvéd FC II 1–0

Hódmezővásárhelyi FC–Sándorfalvi SKE 3–1

Csepel SC–Békéscsaba 1912 Előre 2–2

Monor SE–BKV Előre 3–1 DÉLNYUGATI CSOPORT

PTE-PEAC–Paksi FC II 1–1

Kaposvári Rákóczi FC–Pécsi MFC 0–1

Iváncsa KSE–ReBase Majosi SE 2–3

Érdi VSE–Ferencvárosi TC II 3–3

Sárbogárd SE–Szekszárdi UFC 2–1

BFC Siófok–Budaörs 4–1