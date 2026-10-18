Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ!

NB I: Kisvárda– FTC 1–0

NB III: kilencgólos thriller Dabason

V. H. L.V. H. L.
2026.10.18. 16:52
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Fotó: Facebook/BKV Előre
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labdarúgó NB III Dabas BKV Előre 12. forduló
A 29. percben már 3–0 volt a Dabas előnye a BKV Előrével szemben a labdarúgó NB III Délkeleti csoportjának 12. fordulójában, ám a budapestiek fordítani tudtak, s végül 5–4-re megnyerték az összecsapást.

Nem járt rosszul az, aki vasárnap kora délután a Meton-FC Dabas–BKV Előre mérkőzést választotta szórakozásnak. A házigazdák már a 26. percre 3–0-s előnybe kerültek, ám a vendégek a mesterhármasig jutó Kerék László jóvoltából a második félidő elejére ledolgozták hátrányukat, s a hajrához közeledve a vezetést is megszerezték. A flúgos futamot végül a fővárosi csapat nyerte 5–4-re, s győzelmével ellépett az utolsó előtti pozícióból.

NB III
12. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
Nyíregyháza Spartacus FC II–Kisvárda Master Good II 2–2
Debreceni VSC II–Salgótarjáni BTC 2–1

 


ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
1908 SZAC Budapest–Balatonalmádi SE 0–1
Haladás FC–Puskás Akadémia FC II 2–2

 


DÉLKELETI CSOPORT
Újpest FC II–III. kerületi TVE 0–0
Kispest-Honvéd FC II–Csepel SC 1–3
Meton-FC Dabas SE–BKV Előre 4–5
Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Sándorfalvi SKE 2–0

 

 

labdarúgó NB III Dabas BKV Előre 12. forduló
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