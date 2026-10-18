NB III: kilencgólos thriller Dabason

Nem járt rosszul az, aki vasárnap kora délután a Meton-FC Dabas–BKV Előre mérkőzést választotta szórakozásnak. A házigazdák már a 26. percre 3–0-s előnybe kerültek, ám a vendégek a mesterhármasig jutó Kerék László jóvoltából a második félidő elejére ledolgozták hátrányukat, s a hajrához közeledve a vezetést is megszerezték. A flúgos futamot végül a fővárosi csapat nyerte 5–4-re, s győzelmével ellépett az utolsó előtti pozícióból.

NB III

12. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

Nyíregyháza Spartacus FC II–Kisvárda Master Good II 2–2

Debreceni VSC II–Salgótarjáni BTC 2–1



ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

1908 SZAC Budapest–Balatonalmádi SE 0–1

Haladás FC–Puskás Akadémia FC II 2–2



DÉLKELETI CSOPORT

Újpest FC II–III. kerületi TVE 0–0

Kispest-Honvéd FC II–Csepel SC 1–3

Meton-FC Dabas SE–BKV Előre 4–5

Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Sándorfalvi SKE 2–0