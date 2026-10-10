Nemzeti Sportrádió

NB III: tizenegyből tizenegy – továbbra is hibátlan a Gyula délkeleten

T. Z.T. Z.
2026.10.10. 18:17
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Ekker Attila csapata tizenegyedik mérkőzésén sem veszített pontot (Fotó: Gyulai Termál FC/Facebook)
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labdarúgó NB III NB III Északnyugati csoport NB III Délnyugati csoport NB III Északkeleti csoport NB III Délkeleti csoport NB III
A labdarúgó NB III 11. fordulójának szombati játéknapján a Gyula hazai pályán 2–1-re nyert az Újpest II ellen, így megőrizte hibátlan mérlegét a Délkeleti csoportban – a győztes gólt a 84. percben szerezte Kolarovszki Martin. Északkeleten a Cigánd Mátészalkáról hozta el a három pontot, északnyugaton simán nyert a Tatabánya, délnyugaton a Kaposvár hazai pályán 1–0-s győzelmet aratott az Iváncsa ellen.

NB III
11. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
Gödöllői SK–Tiszafüredi VSE 3–0
Füzesabonyi SC–Eger SE 1–1
Mátészalkai MTK–Bacsó Beton-Cigánd SE 0–1
Salgótarjáni BTC–Debreceni EAC 1–4

 


ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
Sárisápi BSE–1908 SZAC Budapest 2–1
FC Sopron–Komárom VSE 3–0
Opus Tigáz Tatabánya–Zalaegerszegi TE FC II 3–0
Bicskei TC–Frutti Drink-Perutz FC Pápa 2–0

 


DÉLKELETI CSOPORT
Gyulai Termál FC–Újpest FC II 2–1
III. kerületi TVE–Szolnoki MÁV FC 1–1
Sándorfalvi SKE–Vasas FC II 1–0
Hódmezővásárhelyi FC–Meton-FC Dabas SE 1–1
Csepel SC–Szegedi VSE 1–1
Monor SE–Békéscsaba 1912 Előre 0–2

 


DÉLNYUGATI CSOPORT
PTE-PEAC–Ferencvárosi TC II 1–4
Kaposvári Rákóczi FC–Iváncsa KSE 1–0
Szekszárdi UFC–Dunaharaszti MTK 1–4
Budafoki MTE–ReBase Majosi SE 3–3
18.00: Budaörs–Paksi FC II

 

 

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