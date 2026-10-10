NB III: tizenegyből tizenegy – továbbra is hibátlan a Gyula délkeleten
NB III
11. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
Gödöllői SK–Tiszafüredi VSE 3–0
Füzesabonyi SC–Eger SE 1–1
Mátészalkai MTK–Bacsó Beton-Cigánd SE 0–1
Salgótarjáni BTC–Debreceni EAC 1–4
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
Sárisápi BSE–1908 SZAC Budapest 2–1
FC Sopron–Komárom VSE 3–0
Opus Tigáz Tatabánya–Zalaegerszegi TE FC II 3–0
Bicskei TC–Frutti Drink-Perutz FC Pápa 2–0
DÉLKELETI CSOPORT
Gyulai Termál FC–Újpest FC II 2–1
III. kerületi TVE–Szolnoki MÁV FC 1–1
Sándorfalvi SKE–Vasas FC II 1–0
Hódmezővásárhelyi FC–Meton-FC Dabas SE 1–1
Csepel SC–Szegedi VSE 1–1
Monor SE–Békéscsaba 1912 Előre 0–2
DÉLNYUGATI CSOPORT
PTE-PEAC–Ferencvárosi TC II 1–4
Kaposvári Rákóczi FC–Iváncsa KSE 1–0
Szekszárdi UFC–Dunaharaszti MTK 1–4
Budafoki MTE–ReBase Majosi SE 3–3
18.00: Budaörs–Paksi FC II