NB III: tizenegyből tizenegy – továbbra is hibátlan a Gyula délkeleten

A labdarúgó NB III 11. fordulójának szombati játéknapján a Gyula hazai pályán 2–1-re nyert az Újpest II ellen, így megőrizte hibátlan mérlegét a Délkeleti csoportban – a győztes gólt a 84. percben szerezte Kolarovszki Martin. Északkeleten a Cigánd Mátészalkáról hozta el a három pontot, északnyugaton simán nyert a Tatabánya, délnyugaton a Kaposvár hazai pályán 1–0-s győzelmet aratott az Iváncsa ellen.

NB III

11. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

Gödöllői SK–Tiszafüredi VSE 3–0

Füzesabonyi SC–Eger SE 1–1

Mátészalkai MTK–Bacsó Beton-Cigánd SE 0–1

Salgótarjáni BTC–Debreceni EAC 1–4

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

Sárisápi BSE–1908 SZAC Budapest 2–1

FC Sopron–Komárom VSE 3–0

Opus Tigáz Tatabánya–Zalaegerszegi TE FC II 3–0

Bicskei TC–Frutti Drink-Perutz FC Pápa 2–0

DÉLKELETI CSOPORT

Gyulai Termál FC–Újpest FC II 2–1

III. kerületi TVE–Szolnoki MÁV FC 1–1

Sándorfalvi SKE–Vasas FC II 1–0

Hódmezővásárhelyi FC–Meton-FC Dabas SE 1–1

Csepel SC–Szegedi VSE 1–1

Monor SE–Békéscsaba 1912 Előre 0–2

DÉLNYUGATI CSOPORT

PTE-PEAC–Ferencvárosi TC II 1–4

Kaposvári Rákóczi FC–Iváncsa KSE 1–0

Szekszárdi UFC–Dunaharaszti MTK 1–4

Budafoki MTE–ReBase Majosi SE 3–3

18.00: Budaörs–Paksi FC II