NB III: ikszelt a Haladás a Mosonmagyaróvárral, Siófokon nyert a Pécs

Az első félidő derekán hátrányba kerülő Haladás a véghajrában mentett pontot a Mosonmagyaróvár ellen. A PMFC a 35. percben emberelőnybe került, nem sokkal később pedig vezetést is szerzett Siófokon, ez a találat pedig elégnek bizonyult a győzelemhez.

LABDARÚGÓ NB III

11. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

Kisvárda Master Good II–Tarpa SC 3–0

Debreceni VSC II–Nyíregyháza Spartacus FC II 4–0

Diósgyőri VTK II-Opus Titánok–Ózd-Sajóvölgye 1–3

Hajdúnánás FK–Termálfürdő FC Tiszaújváros 1–3

Szombaton játszották

Gödöllői SK–Tiszafüredi VSE 3–0

Füzesabonyi SC–Eger SE 1–1

Mátészalkai MTK–Bacsó Beton-Cigánd SE 0–1

Salgótarjáni BTC–Debreceni EAC 1–4

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

ETO Akadémia–Dorogi Bányász FC 1–2

Puskás Akadémia FC II–Király SE 5–2

Balatonalmádi SE–VSC 2015 Veszprém 0–4

Haladás FC–Credobus Mosonmagyaróvár 1–1

Szombaton játszották

Sárisápi BSE–1908 SZAC Budapest 2–1

FC Sopron–Komárom VSE 3–0

Opus Tigáz Tatabánya–Zalaegerszegi TE FC II 3–0

Bicskei TC–Frutti Drink-Perutz FC Pápa 2–0

DÉLKELETI CSOPORT

ESMTK–Kispest-Honvéd FC II 3–0

BKV Előre–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II 1–1

Szombaton játszották

Gyulai Termál FC–Újpest FC II 2–1

III. kerületi TVE–Szolnoki MÁV FC 1–1

Sándorfalvi SKE–Vasas FC II 1–0

Hódmezővásárhelyi FC–Meton-FC Dabas SE 1–1

Csepel SC–Szegedi VSE 1–1

Monor SE–Békéscsaba 1912 Előre 0–2



DÉLNYUGATI CSOPORT

MTK Budapest II–Érdi VSE 3–1

BFC Siófok–Pécsi MFC 0–1

Szombaton játszották

PTE-PEAC–Ferencvárosi TC II 1–4

Kaposvári Rákóczi FC–Iváncsa KSE 1–0

Szekszárdi UFC–Dunaharaszti MTK 1–4

Budafoki MTE–ReBase Majosi SE 3–3

Budaörs–Paksi FC II 1–1

A Dunaújvárost kizárták.