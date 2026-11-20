MÚLT SZOMBATON Sopronban játszott szeretett csapatom, a Haladás, amely 2–0-ra győzött ötszáz fizető néző előtt. A harmadosztályú regionális rangadó közben elgondolkodtam, vajon hányadik különböző soproni csapattal mérkőzünk meg… Néhány évvel ezelőtt, amikor alaposabban kutattam a Hali nemzetközi szerepléseit, Unger Richard, a klub krónikása világosított fel, hogy lényegében az első „külföldi” túránk Sopronba vezetett. 1921 szeptemberében – tehát még a decemberi, Magyarországhoz tartozásról döntő népszavazás előtt – 2:1-re kikaptunk a SFAC együttesétől. A harmincas évek elején még olyan is előfordult, hogy a soproniak azért nem akarták lejátszani az elhúzódó szombathelyi meccsük utolsó nyolc percét, mert különben lekésték volna a vonatjukat…

Más idők voltak, ahogyan a kilencvenes-kétezres évek is. A leghűségesebb városban ugyanis csak a rendszerváltást követően sikerült először az élvonalba jutni, az EMDSZ Soproni LC két idényt töltött a legmagasabb osztályban. Mindeközben a város másik felén a Postásból lett „távközlésiek” szépen építették csapatukat és stadionjukat – az azonban sohasem készült el véglegesen, a lelátó betonelemeit tartó gerendák hosszú ideig mementóként emlékeztettek a be nem fejezett projektre a József Attila utca elején. A helyére társasházakat húztak fel, a Matáv később a Káposztás utcában lelt otthonra. 2005-ben Pintér Attila irányításával Magyar Kupát nyert, aztán a fő­szponzor kiszállt, feltűnt román és olasz tulajdonos is, ám a fizetések elmaradoztak. 2008. február 15-én végül az MLSZ kizárta az élvonalból az FC Sopront.

Azóta sem jutott a város klubja az NB I közelébe. A 2010-es években a vasutasok még néhány év erejéig szerepeltek a másodosztályban, egy időben a Haladás fiókcsapataként. A 2019-es kiesést követően az SVSE a megyei harmadosztályban (!) indult újra, jelenleg a megyei II. osztály Nyugati csoportjában sereghajtó, míg a SFAC a harmadik helyen áll. Mielőtt végképp elvesznénk a soproni csapatok útvesztőjében, rögzítsük: a jelenlegi NB III-as FC Sopront 2022-ben a Caola Zrt. mentette meg a megszűnéstől, a cég azonban két éve Martonvásárra helyezte át központját, így kiszállt a klubból, amely jelenleg a Sport Club Sopron Egyesület tulajdonában van.

Futballban tehát elkerülték a sikerek a nyugati várost, kosárlabdában viszont 2022-ben csúcsra ért, a Sopron Basket megnyerte ugyanis a női Euroligát. Az elmúlt évtizedekben klasszisok sora húzta magára az együttes mezét, a négy és fél évvel ezelőtti keretben olyan kiváló játékosok szerepeltek, mint a ma már ügyvezetőként dolgozó Fegyverneky Zsófia, Határ Bernadett vagy a Fenerbahce elleni döntő egyik hőse, a francia Gabby Williams. Ő idén a Golden State Valkyries színeiben a WNBA-finálé legjobbja lett, míg a francia válogatottal ezüstéremig jutott a világbajnokságon.

2023 nyarán az akkori ügyvezető-tulajdonos, a soproni kosárlabdát sikerre vivő Török Zoltán a csapatbemutatón már arról beszélt, „senkit sem lehet azért hibáztatni, mert nem akar bennünket támogatni. Senkire sem lehet azért haragudni, mert nem ezt a közösséget választja… Szilveszter éjszakáján vált világossá, hogy ennek nincs realitása, neki kellett állni egy reális tervet felállítani, amely az volt, hogy egyik nemzetközi kupában sem indulunk.” A megfelelő időben tudatosan hátrébb lépő klub emellett elbúcsúzott négy légiósától, és bár abban az idényben nem lett bajnok, 2025-ben visszaült a trónra. Fegyverneky lapunknak a rajt előtt elmondta, a mostani bajnokságban is az arany a cél.

A férfiaknál már közel sem rózsás a helyzet. Pojbics Szabolcs, az SKC ügyvezetője szerint krízisnek is nevezhető: olyan források nem érkeztek meg a kosárcsapathoz, amelyekkel az idény tervezésekor számoltak, ezért a fizetések teljesítése is problémát jelent. A klubvezető hangsúlyozta: mindent megtesznek azért, hogy az SKC életben maradjon és végigjátssza a bajnokságot.

Pojbics – aki egyébként már 2026 májusában jelezte a tulajdonosoknak, hogy átadná a stafétát, de azóta sem sikerült megtalálni az utódját – hozzátette: „Magyarországon klasszikus értelemben vett sport­szponzoráció alig létezik, a támogatások jelentős része politikai és kapcsolati alapon kerül a sportba. Hogy ezen lehet-e változtatni, az már egy másik, jóval összetettebb kérdés.”

Az ügyvezető szavait annyiban korrigálnám, hogy nem „lehet” változtatni, hanem muszáj, ha fenn akar maradni az adott sportklub. Nem kell ugyanis messzire menni, még a megyehatárt sem szükséges elhagyni, ha további aggasztó helyzetű klubokat akarunk találni. Mosonmagyaróváron nemrégiben még szimpatikus női kézilabdacsapat épült Gyurka János keze alatt, kétszer (2021, 2024) is bronzérmes lett a bajnokságban. Két éve kezdett repedezni a mennyezet, és a krízishelyzetet érdemben azóta sem sikerült megoldani, nyáron elsőre nem is kapott licencet az MKC, még az is felvetődött, hogy Siófokra vagy Budaörsre kell utazni a hazai meccsekre. Sajtóhírek szerint a klub mostanra végnapjait éli, ám a vezetőség nem kommunikál erről.

A győriek már beszédesebbek… Az Audi ETO KC sikerkorszaka a kétezres évek közepén kezdődött, napjainkra 19 bajnoki címnél, 16 kupagyőzelemnél és hét Bajnokok Ligája-trófeánál tartanak a női kézilabdázók, ám jelenleg az sem biztos, hogy az idényt befejezik. Fata Edina ügyvezető és Görbicz Anita klubelnök a hétvégén a Sport Tv Harmadik félidő című műsorában adott részletes tájékoztatást a lesújtó helyzetről. Abban bíznak, hogy a néhány hónapja még büszkén bemutatott játékosok partnerek lesznek és hajlandóak távozni, mert ez nagy segítséget jelentene.

Érdemes Fatáék szavait összevetni Török Zoltánéval, a soproni sportvezető fél évvel a történelmi sikert követően reálisan mérte fel a helyzetet és szabta át a terveket, majd erről a megfelelő időben tájékoztatta a játékosokat és a szurkolókat. Ennek is köszönhető, hogy Sopronban a női kosarasoknál az aranyérem a cél, a győri női kézilabdázóknál abban reménykednek, hogy legalább az idényt befejezik.

Hogy mi lesz utána? Ez egyelőre erősen költői kérdés. Mindenesetre a soproni futball példája is mutatja, mennyire nehéz feladat mélyről felállni.

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