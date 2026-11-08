NB III: már csak egy veretlen csapat maradt a mezőnyben
A labdarúgó NB III 15. fordulójának vasárnapi játéknapján az Északkeleti csoportban alaposan kiszakadt a gólzsák: a DVTK II 7–1-re győzött a Tarpa ellen, a Hajdúnánás pedig 5–1-re verte meg a Nyíregyháza második csapatát. A délnyugati listavezető Pécsi MFC eközben 2–0-s vereséget szenvedett Pakson a helyiek második csapatától, így már csak a délkeleti éllovas Gyula őrzi veretlenségét a harmadik vonalban.
LABDARÚGÓ NB III
15. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
Diósgyőri VTK II-Opus Titánok–Tarpa SC 7–1
Hajdúnánás FK–Nyíregyháza Spartacus FC II 5–1
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
Puskás Akadémia FC II–1908 SZAC Budapest 2–0
Balatonalmádi SE–Frutti Drink-Perutz FC Pápa 2–1
DÉLKELETI CSOPORT
Vasas FC II–Meton-FC Dabas SE 1–1
ESMTK–III. kerületi TVE 2–0
BKV Előre–Szolnoki MÁV FC 2–2
DÉLNYUGATI CSOPORT
Paksi FC II–Pécsi MFC 2–0
BFC Siófok–Iváncsa KSE 0–2
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