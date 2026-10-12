Nemzeti Sportrádió

Gólzápor a Szőnyi úton, a BVSC ötször, a Soroksár kétszer talált a kapuba

RÓTH ZOLTÁNRÓTH ZOLTÁN
2026.10.12. 21:35
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Az első gól pillanatai (Fotó: Szűcs Attila/BVSC-Zugló)
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A labdarúgó NB II 9. fordulójának hétfő esti mérkőzésén a BVSC hazai pályán 5–2-re legyőzte az eddig veretlen Soroksárt. Az első félidőben egy gólt láthattak a kilátogató nézők, majd a második félidőben beindult a gólgyártás. A vendégek a két találatuk mellett háromszor is eltalálták a kapufát.

LABDARÚGÓ NB II
9. FORDULÓ
BVSC-ZUGLÓ–SOROKSÁR SC 5–2 (1–0)
Budapest, Szőnyi út, 384 néző. Vezette: Hanyecz Bence (Vígh-Tarsonyi Gergő, Máyer Gábor)
BVSC: Petroff – Benkő-Bíró, Vinícius, Lehoczky R., Papp Cs. – Igricz (Hajba, 74.), Ominger G. – Farkas B. (Király Á., 90+1.), Csernik (Sejben, 82.), Dénes A. – Bacsa P. (Ivády, 82.). Vezetőedző: Kincses Ádám
SOROKSÁR: Jova L. – Lukács L. (Hidi P., 61.), Lakatos Cs., Kékesi, Horváth K. – Köböl, Vattay (Bencze, 61.) – Kálnoki-Kis Zs., Szász, Halmai (Vén Á., 74.) – Lovrencsics B. Vezetőedző: Korolovszky Gábor
Gólszerző: Farkas B. (25., 89.), Papp Cs. (51.), Dénes A. (62.), Csernik (79.), ill. Bencze (69.), Kálnoki-Kis Zs. (82.)
MESTERMÉRLEG
Kincses Ádám: – Nagyon boldogok vagyunk, nagy fegyvertény ez a győzelem! A fordulópontokból jól jöttünk ki, mindig tudtunk válaszolni a Soroksár góljaira, és sokat tettünk azért, hogy megfordítsuk a szerencsénket. A válogatottszünetben elvégzett munka és a csapatösszetartás meghozta a gyümölcsét.
Korolovszky Gábor: – „Korrekt” volt a védelmünk, hiszen gyakorlatilag mindenki hibázott... Az első félidőben támadójátékban vékonyak voltunk, majd a szünet után elöl feljavultunk, de közben hátul folyamatosan jöttek a hibák. Boldog lennék, ha csak minden kilencedik meccsen kapnánk ki, s ez esetben az sem zavar, ha ötöt kapunk...

ÖSSZEFOGLALÓ

Fővárosi csapatok mérkőzésével zárult a labdarúgó NB II 9. fordulója. A listavezető Soroksárnak mindössze 18 kilométert kellett utaznia Zuglóba, ahol a kiesés elől menekülő BVSC volt az ellenfele.

A Soroksár kezdőjében helyet kapott a Ferencváros színeiben már az NB I-ben is pályára lépő Lakatos Csongor, aki a 9. percben Kálnoki-Kis Zsombor beadása után négy méterről a jobb kapufára fejelte a labdát. Két perccel később ismét Lakatos veszélyeztett fejjel, de a labda ezúttal a léc fölé szállt. Az első negyedóra eltelte után már hazai lehetőségeket is láthattunk. A 23. percben Dénes Adrián szép cselek után lőtt a kapu fölé, majd két perc elteltével megszerezték a vezetést a zuglóiak. Papp Csongor beadása után Horváth Kevin elvétette a labdát, amely Farkas Balázs combjáról Jova Levente fölött a kapuba pattant. A félidő hajrájában Jova nagy hibája után ismét betaláltak a hazaiak, azonban Csernik Kornél kézzel ért a labdához, így a játékvezető érvénytelenítette a gólt.

Farkas Balázs kétszer is bevette a Soroksár kapuját (Fotó: Szűcs Attila/BVSC-Zugló)

A második félidőben hat percet kellett várni az újabb hazai találatra. Lukács Leon hatalmas hibája után az első félidőben gólpasszt jegyző Papp Csongor csapott le a labdára, amelyet egészen az ötös sarkáig vezetett. Papp a labdát ballal lőtte el, a labda Jova lába között utat találva gurult a kapu bal oldalába. Nem lassított a „Zugló-expressz”, amely a 62. percben a harmadik gólját is berámolta a soroksári kapuba. Ezúttal Lakatos vétett el egy indítást, Dénes Adrián szabadon törhetett a kapura, és 12 méterről nagy erővel a kapu bal oldalába zúdított. A hajrához közeledve felgyorsultak az események.

A 69. percben Kálnoki-Kis megpattanó lövése a kapufán csattant, a kipattanót a csereként pályára lépő Bencze Márk a kapu közepébe továbbította. Egy perccel később válaszolhattak volna a hazaiak, de Bacsa Patrik ziccerhelyzetben a lécre lőtte a labdát. A 72. percben hazai szöglet után is a kapufán csattant a labda, Hidi Patrik talált be majdnem a saját kapujába. A 79. percben Csernik Kornél szerezte a hazaiak negyedik gólját, majd három perccel később Kálnoki-Kis Zsombor hatalmas bombával köszönt be Petroff Zsombornak. Kálnoki a 84. percben második gólját is megszerezhette volna, de 13 méterről a lécet találta telibe. A 89. percben került pont a mérkőzés végére, amikor Kékesi Alexander óriási hibáját kihasználva Farkas Balázs a második gólját is megszerezte.

Csernik Kornél (fehérben) remekelt a listavezető ellen (Fotó: Szűcs Attila/BVSC-Zugló)

A BVSC eddig csupán négy gólt szerzett a bajnokságban, de most ötször is bevette az élen álló Soroksár kapuját. A vendégek azonban ezzel a vereséggel sem csúsztak le a tabella első helyéről, mert jobb gólkülönbségüknek köszönhetően továbbra is a Kecskemét előtt állnak. 5–2

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