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NB I: ETO FC–Puskás Akadémia 0–1

Négy kiállítás Csákváron, vesztett állásból nyert a Kecskemét

GELEI JÓZSEFGELEI JÓZSEF
2026.10.11. 16:55
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Mindkét csapat kilenc emberrel fejezte be a mérkőzést (Fotó: kecskemetite.hu)
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Csákvár NB II KTE Kecskemét élő közvetítés labdarúgó NB II Aqvital FC Csákvár NB II 9. forduló
A labdarúgó NB II 9. fordulójában az utolsó előtti Aqvital FC Csákvár alaposan megnehezítette a feljutásra pályázó Kecskemét dolgát, mely csak a hajrában, emberelőnybe kerülve tudta a maga javára fordítani az eredményt a négy kiállítást hozó mérkőzésen (1–2).

LABDARÚGÓ NB II
9. FORDULÓ
AQVITAL FC CSÁKVÁR–KECSKEMÉTI TE 1–2 (1–0)
Csákvár, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, 300 néző. Vezette: Zierkelbach Péter (Mohos Milán, Bertalan Dávid)
CSÁKVÁR: Bozó – Major G., Lorentz, Komlósi, Schmidtka, Helembai – Somfalvi (Ásványi, a szünetben), Mészáros D. (Zahorán, 82.), Dencinger (Pesti, 59.) –  Benkő (Nemes, 75.), Sipos Z. (Vas B., 82.). Vezetőedző: Berndt András
KTE: Ruisz – Szépe, Gajág (Szilágyi Z., 18.), Szűcs Sz. – Berki, Haris, Kovács B., Göblyös (Eördögh, 61.) – Szabó B. (Bolyki, 70.), Beke (Merényi, 70.) – Németh B. (Farkas B., 61.). Vezetőedző: Tímár Krisztián
Gólszerző: Benkő (36.), ill. Eördögh (77.), Szépe (80.)
Kiállítva: Lorentz (72.), Pesti (74.), ill. Bolyki (72.), Merényi (90+2.)
MESTERMÉRLEG
Berndt András: – Fegyelmezetten, a Kecskemét erősségeit semlegesítve futballoztunk az első félidőben, és a vezetést is megszereztük. A hajrában a kiállítások mindent megváltoztattak, és két rögzített helyzetből fordítottak a vendégek. Még szerencsénk sincs...
Tímár Krisztián: – Szinte végig egykapuztunk, rengeteg helyzetünk volt, mégis a hazaiak szerezték meg a vezetést. A szünet után is mentünk előre, s bár kicsit görcsösek voltunk, csapatunk erejét mutatja, hogy vesztett állásból is sikerült fordítanunk.

ÖSSZEFOGLALÓ

A Kecskemét egyértelműen győzelmi szándékkal érkezett a Csákvár otthonába, s ennek megfelelően az első perctől kezdve irányította is a mérkőzést. Az első igazán veszélyes lehetőségből Szabó Bálint a jobb kapufát találta el, majd Szilágyi Zoltán, illetve Németh Barnabás fejesénél Bozó Mirkó óriási bravúrral védett. Aztán amire kevesen számítottak, egy veszélyes kontrát követően Benkő Péter (talán) a szezon gólját rúgva vezetéshez juttatta a vendéglátót. Rendkívül fegyelmezetten, okosan futballozott a Csákvár, s meglepetésre előnnyel térhetett pihenőre.

A térfélcsere után nagy nyomást helyezett ellenfele kapujára a KTE, de Németh Barnabás keresztlécétől eltekintve igazán nagy ziccere nem volt. A hajrában aztán röpködtek a lapok. Előbb Lorentz Márton sárga lapot érően rántotta le Bolyki Andort a szögletzászló közelében, a sértett, miután felállt, azonnal törlesztett, s mivel ezt nem hagyta annyiban a hazai védő, mindkettőjüket kiállította a játékvezető. Nem telt el két perc, amikor a felezővonalnál Szilágyi megrángatta Pesti Zoltánt, aki estében visszarúgott, így őt is leküldte Zierkelbach Péter.

Az emberelőnyt aztán gyorsan gólokra váltotta a KTE, egy kis szöglet utáni, majd egy szabadrúgásból történt beívelés nyomán három perc alatt megfordította az állást – Eördögh András és Szépe János talált be. A hajrában ment előre a létszámhátrányban futballozó Csákvár, közben Merényi Ádám is kapott egy felesleges piros lapot, de az eredmény már nem változott, az esélyesebb Kecskemét mindhárom pontot begyűjtötte. Az már sohasem derül ki, ha nincs Lorentz Márton véleményes kiállítása, vajon szerzett volna-e egy pontot is a vendégegyüttes... 1–2

 

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PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy az előző négy bajnokiján győzni képtelen, utolsó helyezett Csákvár a hét forduló óta veretlen Kecskeméti TE ellen.

 

Csákvár NB II KTE Kecskemét élő közvetítés labdarúgó NB II Aqvital FC Csákvár NB II 9. forduló
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