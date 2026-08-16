NB III: Tischler Patrik mesternégyest ért el, a Dorog hét gólt vágott; a Szolnok ötöt kapott

A labdarúgó NB III 4. fordulójának vasárnapi mérkőzésein a Dorog (melyben Tischler Patrik négyszer talált be) 7–0-ra a SZAC-ot, a Szeged-Csanád Grosics Akadémia II 5–0-ra az eddig veretlen Szolnoki MÁV-ot ütötte ki, míg a Vasas II és az Újpest II összecsapása nyolc gólt hozott (3–5).

A teljes NB III-as mezőnyben még hét csapat (DEAC, Eger, Gyula, Szeged-Csanád GA II, III. Kerület, Kaposvár, PMFC) hibátlan, csak az Északnyugati csoportban nincs már százszázalékos együttes. Öt gárdának nincs még pontja (Tiszafüred, Balatonalmádi, BKV Előre, Szárbogárd, Szekszárd), és két csapatnak nincs még szerzett gólja (Tiszafüred, Szekszárd). LABDARÚGÓ NB III

4. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

Diósgyőri VTK II-Opus Titánok–Gödöllői SK 1–0

Bacsó Beton-Cigánd SE–Salgótarjáni BTC 2–0

Hajdúnánás FK–Mátészalkai MTK 3–0

Szombaton játszották

Eger SE–Nyíregyháza Spartacus FC II 2–1

Termálfürdő FC Tiszaújváros–Tiszafüredi VSE 1–0

Ózd-Sajóvölgye–Tarpa SC 4–0

Debreceni EAC–Debreceni VSC II 3–2

Füzesabonyi SC–Kisvárda Master Good II 0–1 ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

1908 SZAC Budapest–Dorogi Bányász FC 0–7

Balatonalmádi SE–ETO Akadémia 0–2

Szombaton játszották

VSC 2015 Veszprém–Credobus Mosonmagyaróvár 1–1

Zalaegerszegi TE FC II–Puskás Akadémia FC II 2–3

Haladás FC–Király SE 3–0

Komárom VSE–Frutti Drink-Perutz FC Pápa 4–2

Sárisápi BSE–Bicskei TC 3–2

FC Sopron–Opus Tigáz Tatabánya 1–1 DÉLKELETI CSOPORT

Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Szolnoki MÁV FC 5–0

Vasas FC II–Újpest FC II 3–5

Meton-FC Dabas SE–Kispest-Honvéd FC II 3–1

BKV Előre–ESMTK 0–3

Szombaton játszották

Szegedi VSE–Monor SE 2–3

Békéscsaba 1912 Előre–Gyulai Termál FC 0–2

Sándorfalvi SKE–III. kerületi TVE 0–3

Hódmezővásárhelyi FC–Csepel SC 1–1 DÉLNYUGATI CSOPORT

ReBase Majosi SE–Sárbogárd SE 3–0

Szombaton játszották

Paksi FC II–Iváncsa KSE 0–2

Dunaharaszti MTK–Érdi VSE 1–1

Budaörs–MTK Budapest II 1–0

Szekszárdi UFC–PTE-PEAC 0–1

Pécsi MFC–Ferencvárosi TC II 3–0

BFC Siófok–Budafoki MTE 0–0

Dunaújváros FC–Kaposvári Rákóczi FC – törölve A Dunaújvárost az MLSZ kizárta, mivel a csapat harmadszor sem állt ki a mérkőzésére a 3. fordulóban, de a szövetség az eredményeit még nem törölte, így egyelőre lapunk tabellájában is szerepel 0–3-as eredményekkel