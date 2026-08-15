NB III: a DEAC győzött a debreceni rangadón, a Haladás meg a szombathelyin
LABDARÚGÓ NB III
4. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
Eger SE–Nyíregyháza Spartacus FC II 2–1
Termálfürdő FC Tiszaújváros–Tiszafüredi VSE 1–0
Ózd-Sajóvölgye–Tarpa SC 4–0
DEAC–Debreceni VSC II 3–2
Füzesabonyi SC–Kisvárda Master Good II 0–1
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
Veszprém–Credobus Mosonmagyaróvár 1–1
Zalaegerszegi TE FC II–Puskás Akadémia FC II 2–3
Haladás FC–Király SE 3–0
Komárom VSE–Frutti Drink-Perutz FC Pápa 4–2
Sárisápi BSE–Bicskei TC 3–2
FC Sopron–Opus Tigáz Tatabánya 1–0
DÉLKELETI CSOPORT
Szegedi VSE–Monor SE 2–3
Békéscsaba 1912 Előre–Gyulai Termál FC 0–2
Sándorfalvi SKE–III. kerületi TVE 0–3
Hódmezővásárhelyi FC–Csepel SC 1–1
DÉLNYUGATI CSOPORT
Paksi FC II–Iváncsa KSE 0–2
Dunaharaszti MTK–Érdi VSE 1–1
Budaörs–MTK Budapest II 1–0
Szekszárdi UFC–PTE-PEAC 0–1
Pécsi MFC–Ferencvárosi TC II 3–0
BFC Siófok–Budafoki MTE 0–0
Dunaújváros FC–Kaposvári Rákóczi FC – törölve