NB III: a DEAC győzött a debreceni rangadón, a Haladás meg a szombathelyin

A labdarúgó NB III 4. fordulójában debreceni és szombathelyi rangadót is rendeztek – előbbit a DEAC, utóbbit a Haladás FC nyerte meg. A PMFC három lőtt a Fradi II-nek, a Gyula Békéscsabán, a III. Kerület Sándorfalván őrizte meg hibátlan mérlegét.

LABDARÚGÓ NB III

4. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

Eger SE–Nyíregyháza Spartacus FC II 2–1

Termálfürdő FC Tiszaújváros–Tiszafüredi VSE 1–0

Ózd-Sajóvölgye–Tarpa SC 4–0

DEAC–Debreceni VSC II 3–2

Füzesabonyi SC–Kisvárda Master Good II 0–1

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

Veszprém–Credobus Mosonmagyaróvár 1–1

Zalaegerszegi TE FC II–Puskás Akadémia FC II 2–3

Haladás FC–Király SE 3–0

Komárom VSE–Frutti Drink-Perutz FC Pápa 4–2

Sárisápi BSE–Bicskei TC 3–2

FC Sopron–Opus Tigáz Tatabánya 1–0 DÉLKELETI CSOPORT

Szegedi VSE–Monor SE 2–3

Békéscsaba 1912 Előre–Gyulai Termál FC 0–2

Sándorfalvi SKE–III. kerületi TVE 0–3

Hódmezővásárhelyi FC–Csepel SC 1–1

DÉLNYUGATI CSOPORT

Paksi FC II–Iváncsa KSE 0–2

Dunaharaszti MTK–Érdi VSE 1–1

Budaörs–MTK Budapest II 1–0

Szekszárdi UFC–PTE-PEAC 0–1

Pécsi MFC–Ferencvárosi TC II 3–0

BFC Siófok–Budafoki MTE 0–0

Dunaújváros FC–Kaposvári Rákóczi FC – törölve