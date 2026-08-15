Nemzeti Sportrádió

NB III: a DEAC győzött a debreceni rangadón, a Haladás meg a szombathelyin

H. Á.H. Á.
2026.08.15. 20:16
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Fotó: DEAC.hu
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NB III Északnyugati csoport NB III Délnyugati csoport NB III Északkeleti csoport NB III Délkeleti csoport NB III
A labdarúgó NB III 4. fordulójában debreceni és szombathelyi rangadót is rendeztek – előbbit a DEAC, utóbbit a Haladás FC nyerte meg. A PMFC három lőtt a Fradi II-nek, a Gyula Békéscsabán, a III. Kerület Sándorfalván őrizte meg hibátlan mérlegét.

LABDARÚGÓ NB III
4. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
Eger SE–Nyíregyháza Spartacus FC II 2–1
Termálfürdő FC Tiszaújváros–Tiszafüredi VSE 1–0
Ózd-Sajóvölgye–Tarpa SC 4–0
DEAC–Debreceni VSC II 3–2
Füzesabonyi SC–Kisvárda Master Good II 0–1

 


ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
Veszprém–Credobus Mosonmagyaróvár 1–1
Zalaegerszegi TE FC II–Puskás Akadémia FC II 2–3
Haladás FC–Király SE 3–0
Komárom VSE–Frutti Drink-Perutz FC Pápa 4–2
Sárisápi BSE–Bicskei TC 3–2
FC Sopron–Opus Tigáz Tatabánya 1–0

 

DÉLKELETI CSOPORT
Szegedi VSE–Monor SE 2–3
Békéscsaba 1912 Előre–Gyulai Termál FC 0–2
Sándorfalvi SKE–III. kerületi TVE 0–3
Hódmezővásárhelyi FC–Csepel SC 1–1

 


DÉLNYUGATI CSOPORT
Paksi FC II–Iváncsa KSE 0–2
Dunaharaszti MTK–Érdi VSE 1–1
Budaörs–MTK Budapest II 1–0
Szekszárdi UFC–PTE-PEAC 0–1
Pécsi MFC–Ferencvárosi TC II 3–0
BFC Siófok–Budafoki MTE 0–0
Dunaújváros FC–Kaposvári Rákóczi FC – törölve

 

 

 

NB III Északnyugati csoport NB III Délnyugati csoport NB III Északkeleti csoport NB III Délkeleti csoport NB III
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