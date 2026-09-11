Nemzeti Sportrádió

Visszavonult az NB I korábbi gólkirálya

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.09.11. 20:47
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Simon Attila utoljára Gyirmóton szerepelt az NB I-ben (Fotó: Nemzeti Sport)
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Hatvan visszavonulás Simon Attila NB III
Bejelentette visszavonulását Simon Attila, aki a labdarúgó NB I 2013–2014-es idényének volt a társgólkirálya.

„Nem könnyű búcsút inteni annak, ami 35 éven keresztül az életem része volt” – írta közösségi oldalán Simon Attila.

A 43 éves támadó az MTK-ban nevelkedett, első klubja a felnőttek között a BKV Előre volt. Az NB I-ben szerepelt a DVTK-ban, Újpesten, Kecskeméten, Zalaegerszegen, Siófokon, Pécsen, Pakson és Gyirmóton. A 2013–2014-es idényben a Paks játékosaként 18 találattal társgólkirály lett az élvonalban Nikolics Nemanjával egyetemben. Az első osztályban 207 meccset játszott, s 72 gólt szerzett, 20 gólpasszt adott.

Az elmúlt években elsősorban az NB III-ban futballozott, utolsó klubja az FC Hatvan volt.

 

Hatvan visszavonulás Simon Attila NB III
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