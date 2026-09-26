NB III: a Gyula a Kispest-Honvéd II ellen is megtartotta hibátlan mérlegét

Délkeleten 25 perc után úgy tűnt, oda a Gyula addigi hibátlan mérlege, a békésiek ugyanis ekkor már kétgólos hátrányba kerültek a Kispest-Honvéd II-vel szemben. A gyulaiak azonban megfordították a végül négy kiállítással véget érő meccset, Juhász Martin a ráadás 4. percében szerezte a győztes gólt. A III. kerület tartja hárompontos hátrányát, az óbudaiak a sereghajtó Szegedi VSE-t győzték le.

Északkeleten kikapott a listavezető Ózd, amely Mátészalkán maradt pont nélkül, így a vasárnap pályára lépő Cigánd akár előzhet is. Északnyugaton kilenc gólt hozott a Komárom bicskei vendégjátéka, míg a SZAC továbbra is győzelem nélkül szerénykedik, miután kikapott Tatabányán. Délnyugaton a Ferencváros második csapata kétgólos hátrányból mentett pontot Kaposváron, városi rangadón lett oda a PMFC hibátlan mérlege.

9. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

Tarpa–Nyíregyháza Spartacus II 2–0

Diósgyőri VTK II-Opus Titánok–Debreceni EAC 5–2

Debreceni VSC II–Tiszafüredi VSE 3–1

Gödöllői SK–Termálfürdő FC Tiszaújváros 0–1

Mátészalkai MTK–Ózd-Sajóvölgye 2–1

Salgótarjáni BTC–Füzesabonyi SC 0–1



ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

Bicskei TC–Komárom VSE 4–5

ETO Akadémia–Zalaegerszegi TE FC II 3–1

Sárisápi BSE–Király SE 1–1

FC Sopron–VSC 2015 Veszprém 1–1

Opus Tigáz Tatabánya–1908 SZAC Budapest 3–1



DÉLKELETI CSOPORT

Gyulai Termál FC–Kispest-Honvéd FC II 3–2

Újpest FC II–Szolnoki MÁV FC 2–1

Vasas FC II–Hódmezővásárhelyi FC 2–0

III. kerületi TVE–Szegedi VSE 1–0

Csepel SC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II 1–1

Sándorfalvi SKE–Monor 1–1



DÉLNYUGATI CSOPORT

PTE-PEAC–Pécsi MFC 1–1

Kaposvári Rákóczi FC–Ferencvárosi TC II 2–2

Iváncsa KSE–Érdi VSE 4–1

Budafoki MTE–Dunaharaszti MTK 2–4

Sárbogárd SE–Budaörs 1–1