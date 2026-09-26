Nemzeti Sportrádió

NB III: a Gyula a Kispest-Honvéd II ellen is megtartotta hibátlan mérlegét

P. GY. B. P. GY. B.
2026.09.26. 18:42
null
Fotó: Gyulai Termál FC, Facebook, archív
Címkék
labdarúgó NB III NB III Labdarúgó NB III
A Gyula kétgólos hátrányból fordítva győzte le a Kispest-Honvéd II-t a labdarúgó NB III 9. fordulójában, így megőrizte hibátlan mérlegét, a PMFC sorozata ellenben megszakadt, miután a városi rangadón 1–1-et játszott.

Délkeleten 25 perc után úgy tűnt, oda a Gyula addigi hibátlan mérlege, a békésiek ugyanis ekkor már kétgólos hátrányba kerültek a Kispest-Honvéd II-vel szemben. A gyulaiak azonban megfordították a végül négy kiállítással véget érő meccset, Juhász Martin a ráadás 4. percében szerezte a győztes gólt. A III. kerület tartja hárompontos hátrányát, az óbudaiak a sereghajtó Szegedi VSE-t győzték le.

Északkeleten kikapott a listavezető Ózd, amely Mátészalkán maradt pont nélkül, így a vasárnap pályára lépő Cigánd akár előzhet is. Északnyugaton kilenc gólt hozott a Komárom bicskei vendégjátéka, míg a SZAC továbbra is győzelem nélkül szerénykedik, miután kikapott Tatabányán. Délnyugaton a Ferencváros második csapata kétgólos hátrányból mentett pontot Kaposváron, városi rangadón lett oda a PMFC hibátlan mérlege.

9. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
Tarpa–Nyíregyháza Spartacus II 2–0
Diósgyőri VTK II-Opus Titánok–Debreceni EAC 5–2
Debreceni VSC II–Tiszafüredi VSE 3–1
Gödöllői SK–Termálfürdő FC Tiszaújváros 0–1
Mátészalkai MTK–Ózd-Sajóvölgye 2–1
Salgótarjáni BTC–Füzesabonyi SC 0–1

 


ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
Bicskei TC–Komárom VSE 4–5
ETO Akadémia–Zalaegerszegi TE FC II 3–1
Sárisápi BSE–Király SE 1–1
FC Sopron–VSC 2015 Veszprém 1–1
Opus Tigáz Tatabánya–1908 SZAC Budapest 3–1

 


DÉLKELETI CSOPORT
Gyulai Termál FC–Kispest-Honvéd FC II 3–2
Újpest FC II–Szolnoki MÁV FC 2–1
Vasas FC II–Hódmezővásárhelyi FC 2–0
III. kerületi TVE–Szegedi VSE 1–0
Csepel SC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II 1–1
Sándorfalvi SKE–Monor 1–1

 


DÉLNYUGATI CSOPORT
PTE-PEAC–Pécsi MFC 1–1
Kaposvári Rákóczi FC–Ferencvárosi TC II 2–2
Iváncsa KSE–Érdi VSE 4–1
Budafoki MTE–Dunaharaszti MTK 2–4
Sárbogárd SE–Budaörs 1–1

 

 

labdarúgó NB III NB III Labdarúgó NB III
Legfrissebb hírek

NB III: legyőzte a Honvéd II az Újpest II-t, kiütötte a Vasas II a Csepelt

Labdarúgó NB II
2026.09.20. 19:34

A Haladás, a Gyula és a Pécs is megőrizte veretlenségét az NB III-ban

Labdarúgó NB II
2026.09.19. 20:56

ZTE: elefántcsontparti, gambiai, nigériai és szenegáli légiós is jött a második csapatba

Labdarúgó NB I
2026.09.17. 16:07

Tóth András: Ezt azért nehéz megemészteni…

Labdarúgó NB II
2026.09.15. 08:18

Visszavonult az NB I korábbi gólkirálya

Labdarúgó NB II
2026.09.11. 20:47

NB III: az Újpest hatot rúgott a Szegednek, a Cigánd ötöt vágott Nyíregyházán

Labdarúgó NB II
2026.09.06. 20:49

NB III: továbbra is hibátlan a Gyula és a PMFC

Labdarúgó NB II
2026.09.05. 20:18

Távozott az NB II-es Nagykanizsától a fiatal tehetség

Labdarúgó NB II
2026.09.02. 14:36