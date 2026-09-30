Két barcikai távozó is csapatot talált – Békéscsabán és Horvátországban

Az NB III-as Békéscsaba szerdán jelentette be a 27 éves balhátvéd, Deutsch László szerződtetését, aki már a csapat legutóbbi bajnoki meccsén, a BKV Előre otthonában 4–0-ra megnyert találkozón szerepelt a keretben, sőt csereként pályára is lépett.

„Deutsch László jelentős NB I-es és NB II-es tapasztalattal érkezik a védelmünkbe. A 27 esztendős játékos legutóbb a Kolorcity Kazincbarcika Sport Club NB I-ben szereplő csapatát erősítette”– írja szerdai Facebook-posztjában a Békéscsaba 1912 Előre.

A Ferencvárosban és a Puskás Akadémiában nevelkedett Deutsch László tavaly a Vasastól igazolt Kazincbarcikára, ahol az előző idényben 13 NB I-es meccsen kapott lehetőséget, de júliusban távozott a klubtól, és azóta nem volt csapata.

Érdekesség, hogy a napokban egy másik kazincbarcikai távozó is új klubot talált. Az adatbank.mlsz.hu-n található adatlapja szerint hétfőn hazájába, a horvát élvonalban utolsó helyen álló NK Rudeshez igazolt a 26 éves szélső, Martin Slogar, aki az előző idényben 20 NB I-es meccsen két gólt szerzett és két gólpasszt adott a Kazincbarcika színeiben.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC-NÉL

Érkezett: Burdika Maxim (magyar-ukrán, Tiszakécske, legutóbb Tiszafüred, kölcsönben), Gresó Mátyás (Mezőkövesd), Jazsik Román (ukrajnai, Kisvárda II – kölcsönbe), Juhász Zsombor (Monor), Hudák Martin (Gyirmót), Katona István (Ajka – kölcsönből vissza), Kenesei Noel (MTK, legutóbb OH Leuven U23 – Belgium, kölcsönben), Koliada Nazar (ukrajnai, Kisvárda II – kölcsönbe), Lipóczi Benedek (DVTK II), Makrai Gábor (Ajka – kölcsönből vissza), Palincsár Martin (BVSC), Szabó Tibor (Kispest-Honvéd – kölcsönbe), Szikszai Hennagyij (ukrán-magyar, Kisvárda – kooperációs kölcsön), Varjas László (Tiszaújváros), Veprik Tarasz (ukrajnai, Kisvárda II – kölcsönbe)

Távozott: Balázsi Levente (?), Baranyai Nimród (Újpest – kölcsönből vissza, onnan Tiszakécske, kölcsönbe), Berecz Zsombor (Gyirmót), Deutsch László (Békéscsaba), Dombó Dávid (Újpest – kölcsön után végleg), Eduvie Ikoba (nigériai-amerikai, FK Zemun – Szerbia), Juhász Bence (Újpest – kölcsönből vissza, onnan Mérida AD – Spanyolország, kölcsönbe), Klausz Milán (MTK – kölcsönből vissza), Könyves Norbert (Karcag), Kun Olivér (Ózd-Sajóvölgye, onnan Kelen SC), Major Marcell (Puskás Akadémia II – kölcsönből vissza, onnan Nagykanizsa), Menyhárt Barnabás (Ózd-Sajóvölgye, legutóbb Putnok, kölcsönben), Mihajlo Meszhi (ukrán, Zemun – Szerbia), Polgár Kristóf (Tiszakécske), Makszim Puhtyejev (ukrán-magyar, FK Dordoj Biskek – Kirgizisztán, kölcsönbe), Kacper Radkowski (lengyel, ?), Sebők Péter (svájci-magyar, ?), Rasheed Sodiq (nigériai, Churchill Brothers FC Goa – India), Martin Slogar (horvát, NK Rudes – Horvátország), Semir Smajlagic (bosnyák, Marsaxlokk – Málta), Szabó Máté (FC Nagykanizsa), Meshack Ubochioma (nigériai, FK Gabala – Azerbajdzsán)

Távozhatnak: –