ZTE: elefántcsontparti, gambiai, nigériai és szenegáli légiós is jött a második csapatba

A ZTE II hét forduló után, újoncként, kilenc ponttal a 7. helyen áll az NB III Észak-Nyugati csoportjában és szombaton a szomszédvár Szombathely csapatát fogadja, a Haladás FC-t, amely 19 ponttal vezeti a tabellát. A presztízsmeccs előtt a ztefc.hu bemutatta azokat az új légiósokat, akik a nyáron érkeztek a második csapathoz, és akikben a vezetőség látja a lehetőséget arra, hogy később az NB I-es első csapatban is bemutatkozhassanak.

„Olyan embereket edzek, akik futballoznak – nem csupán futballistákat. Nagyon büszke vagyok arra a munkára, amit a ZTE II-vel és a játékosokkal végzünk. Rendkívül fiatal, 18,5 éves átlagéletkorú csapatunk van, ezért számomra a legfontosabb, hogy minden játékos napról napra fejlődjön, jobb futballistává és egyre érettebb szakemberré váljon. Remélem, hogy közülük minél többen eljutnak majd az első csapatig, vagy magasabb szinten folytathatják pályafutásukat” – idézi a klub honlapja a második csapat 26 éves, argentin születésű vezetőedzőjét, Francisco Garridót, aki ettől az idénytől vette át a gárda irányítását.

A 18 éves gambiai szélső védő, a mindkét oldalon bevethető Musa Manneh hazájából, a GreenWave Academyről érkezett Zalaegerszegre, és 3+1 éves szerződést kötött a klubbal. Akárcsak a szintén 18 éves nigériai belső védő, Aliyu Alhassan, aki a nigériai Ikonnect Academytől érkezett.

A 18 éves szenegáli középpályás, Pape Pathe Ba érkezéséről már korábban beszámoltunk, ő a cseh harmadosztályú Karviná B-től érkezett, és már két gólt is szerzett az NB III-ba, szintén 3+1 évre írt alá.