ZTE: elefántcsontparti, gambiai, nigériai és szenegáli légiós is jött a második csapatba
A ZTE II hét forduló után, újoncként, kilenc ponttal a 7. helyen áll az NB III Észak-Nyugati csoportjában és szombaton a szomszédvár Szombathely csapatát fogadja, a Haladás FC-t, amely 19 ponttal vezeti a tabellát. A presztízsmeccs előtt a ztefc.hu bemutatta azokat az új légiósokat, akik a nyáron érkeztek a második csapathoz, és akikben a vezetőség látja a lehetőséget arra, hogy később az NB I-es első csapatban is bemutatkozhassanak.
„Olyan embereket edzek, akik futballoznak – nem csupán futballistákat. Nagyon büszke vagyok arra a munkára, amit a ZTE II-vel és a játékosokkal végzünk. Rendkívül fiatal, 18,5 éves átlagéletkorú csapatunk van, ezért számomra a legfontosabb, hogy minden játékos napról napra fejlődjön, jobb futballistává és egyre érettebb szakemberré váljon. Remélem, hogy közülük minél többen eljutnak majd az első csapatig, vagy magasabb szinten folytathatják pályafutásukat” – idézi a klub honlapja a második csapat 26 éves, argentin születésű vezetőedzőjét, Francisco Garridót, aki ettől az idénytől vette át a gárda irányítását.
A 18 éves gambiai szélső védő, a mindkét oldalon bevethető Musa Manneh hazájából, a GreenWave Academyről érkezett Zalaegerszegre, és 3+1 éves szerződést kötött a klubbal. Akárcsak a szintén 18 éves nigériai belső védő, Aliyu Alhassan, aki a nigériai Ikonnect Academytől érkezett.
A 18 éves szenegáli középpályás, Pape Pathe Ba érkezéséről már korábban beszámoltunk, ő a cseh harmadosztályú Karviná B-től érkezett, és már két gólt is szerzett az NB III-ba, szintén 3+1 évre írt alá.
Új játékos a ZTE II-ben a 19 éves elefántcsontparti középpályás, Oumar Piyo Ouattara is, aki az abidjani Deportivo Football Academytől szerződött Zaalagewreszegre., két évre írt alá, hosszabbítási opcióval.
Egy évre kölcsönbe érkezett Zalaegerszegre, kivásárlási opcióval a ghánai élvonalbeli Heart of Lionstól a 19 éves középpályás, Ismail Abambila, aki az előző idényben 13 meccsen lépett pályára a ghánai első osztályban.
A kerettel kapcsolatos hír még, hogy távozott az első csapat harmadik számú kapusa, Borsos Vilmos, aki előző idényben a ZTE II-ben szerepelt. A ztefc.hu a második csapat szakmai stábját is bemutatta. Az erőnléti edzői posztot Alvaro Porro, a másodedzői feladatokat Lluís Matamalas, a kapusedzői teendőket pedig Diogo Ernesto Serra látja el, Kópicz László távozása után, a masszőri feladatait továbbra is Kocsis Bálint végzi.