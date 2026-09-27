Nemzeti Sportrádió

NB III: kiütötte a Haladás a Pápát, belefutott a késbe az Eger

M. B.M. B.
2026.09.27. 20:07
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Fotó: FB/Haladás FC
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Haladás BFC Siófok NB III
Kilenc mérkőzést rendeztek vasárnap a labdarúgó NB III-ban.

NB III
9. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
Kisvárda Master Good II–Bacsó Beton-Cigánd SE 1–1
Hajdúnánás FK–Eger SE 5–1

 


ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
ETO Akadémia–Zalaegerszegi TE FC II 3–1
Puskás Akadémia FC II–Balatonalmádi SE 1–1
Credobus Mosonmagyaróvár–Dorogi Bányász FC 0–1
Haladás FC–Frutti Drink-Perutz FC Pápa 4–0

 


DÉLKELETI CSOPORT
ESMTK–Meton-FC Dabas SE 6–0
BKV Előre–Békéscsaba 1912 Előre 0–4
 

 


DÉLNYUGATI CSOPORT
BFC Siófok–Paksi FC II 3–1

 

 

 

Haladás BFC Siófok NB III
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