NB III: kiütötte a Haladás a Pápát, belefutott a késbe az Eger
Kilenc mérkőzést rendeztek vasárnap a labdarúgó NB III-ban.
NB III
9. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
Kisvárda Master Good II–Bacsó Beton-Cigánd SE 1–1
Hajdúnánás FK–Eger SE 5–1
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
ETO Akadémia–Zalaegerszegi TE FC II 3–1
Puskás Akadémia FC II–Balatonalmádi SE 1–1
Credobus Mosonmagyaróvár–Dorogi Bányász FC 0–1
Haladás FC–Frutti Drink-Perutz FC Pápa 4–0
DÉLKELETI CSOPORT
ESMTK–Meton-FC Dabas SE 6–0
BKV Előre–Békéscsaba 1912 Előre 0–4
DÉLNYUGATI CSOPORT
BFC Siófok–Paksi FC II 3–1
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