Nemzeti Sportrádió

Tóth András: Ezt azért nehéz megemészteni…

ZOMBORI ANDRÁSZOMBORI ANDRÁS
2026.09.15. 08:18
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Tisztes helytállás után esett ki a Dorog az MK-ból az Újpest ellen (Fotó: Szabó Miklós)
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Magyar Kupa Dorog Tóth András NB III
Az NB III-ban profitálhat abból a teljesítményből a Dorogi Bányász, amit a Magyar Kupában az Újpest ellen mutatott: Tóth András vezetőedző joggal büszke a labdarúgókra.

Az élvonalbeli csapatok közül egyedül az Újpest FC kényszerült hosszabbításra a Magyar Kupa hétvégi harmadik fordulójában, és ez egyértelműen a Dorogi Bányász FC dicsérete. A korábbi ötszörös válogatott labdarúgó, Tóth András irányította NB III-as együttes az első félidőben legalább annyi helyzetet dolgozott ki, mint riválisa, és bár a szünet után néhány nagyobb vendéglehetőséget megúszott, a rendes játékidő végén közel járt a továbbjutást jelentő gól megszerzéséhez. A bravúr nem jött össze, az Újpest a hosszabbításban felülkerekedett, ám a dorogi labdarúgókat így is vastaps kísérte az öltözőbe – joggal.

„Hogy mi van bennem egy nappal a mérkőzés után? Rossz úgy elbukni, hogy meccsben vagyunk, eljutunk a hosszabbításig, mégsem jön össze a bravúr. Ezt még akkor is nehéz megemészteni, ha NB I-es csapat volt az ellenfél – árulta el lapunk érdeklődésére Tóth András. – Megvolt a lehetőségünk a mérkőzés megnyerésére, igaz, a második félidőben nagyobb nyomás nehezedett ránk, jóllehet a végén így is volt két kecsegtető lehetőségünk. A hiányérzet nem jó szó, talán pici szerencse hiányzott: a meccs végén nálunk volt egy tökéletes kapáslövés, ha húsz centiméterrel arrébb megy a labda, minden bizonnyal gól, a másik oldalon pedig a lövés elmegy a lábak mellett, és a labda hálóban köt ki... Az öltözőben azt mondtam a srácoknak, óriási dicséretet érdemelnek, amit láttam, férfimunka volt, és bár bizonyos helyzetekben nyilván hozhattak volna jobb döntést, büszke vagyok rájuk, a lehető legtöbbet tették meg."

Tóth András (Fotó: Szabó Miklós)

„Centiméterekre" volt tehát Tóth András attól, hogy NB III-as csapattal újra nagyot dobjon a sorozatban (az Iváncsával 2022. október 19-én a 16 közé jutásért 3–2-re legyőzte a Ferencvárost), a nagy kérdés, hogy a Dorog a bajnokságban mennyit profitálhat a vasárnap mutatott futballból. Csak a rend kedvéért jegyezzük meg: a Fradi kiejtése után három nappal az Iváncsa 4–1-re nyert Dunaújvárosban, az idény végén pedig bajnoki címet ünnepelhetett. Szombaton a Puskás Akadémia II elleni bajnoki következik.

„Emlékszem, amikor az Iváncsával legyőztük a Ferencvárost, a dunaújvárosi meccs előtt arról beszéltem az öltözőben a játékosoknak, rendben, százhúsz perc van a lábukban, kifutották magukat, ám ha a bajnokiba nem tesznek bele mindent, nem lesz meg a győzelem – folytatta az 52 éves szakember. – A négy évvel ezelőtti kupabravúr lökött rajtunk, messzire vitt bennünket, örülnék, ha a vasárnapi kupatalálkozó kapcsán hasonló lenne a helyzet. Bízom benne, erőt, lendületet ad az Újpest elleni mérkőzés, ám egy pillanatra sem lehet megállni. Nehéz sorozat előtt állunk, ám bármelyik meccsbe, bármelyik rangadóba úgy mehetünk bele, igenis képesek vagyunk arra a teljesítményre, amit a kupában mutattunk."

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Nem hozott gólt a rendes játékidő, majd a túlórában Zeke Márió és Krajcsovics Ábel is betalált, amivel továbbjutott az élvonalbeli csapat.

 

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