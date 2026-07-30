Mégis marad Szegeden a háromszoros válogatott középpályás – hivatalos

Június 30-án még arról számolt be a szegedi klub, hogy Márkvárt Dávid szerződése lejártával, három év után távozik a csapattól, ám pontosan egy hónappal később közölték a Tisza-partiak, hogy a háromszoros magyar válogatott játékos mégis marad, és aláírta új kontraktusát.

„Nagyon örülök neki, hogy megegyeztünk a klubbal a közös folytatást illetően, mindkét félnek ez volt a célja. Én és a családom is nagyon jól érezzük magunkat Szegeden és a klubnál. Három hónapja született meg a kisfiunk, nagyon szeretjük a várost. Köszönöm a klubnak, hogy mindenben segített az eddigi felkészülés során is. Pozitívan állok a folytatáshoz, jók a benyomásaim a jóformán újjáalakuló és még formálódó csapatról. Szép szezon elé nézhetünk, hogyha mindent sikerül a helyére tenni szakmailag és taktikailag is. Szombaton hazai pályán szeretnénk megszerezni első győzelmünket” – fogalmazott Márkvárt Dávid.

Mint kiderült, a középpályás az elmúlt egy hónapban is Szegeden tartózkodott, és a tartalékcsapat kötelékében szorgalmasan készült az új idényre. A rutinos játékos maradásában nagy szerepet játszott a klub és a város iránti elkötelezettsége, valamint családja boldogsága is.

A 31 esztendős labdarúgó Szekszárdon, majd Pécsen nevelkedett, 2015-ben a Puskás Akadémia, 2018-ban a Diósgyőr, míg 2021-ben a Vasas játékosa lett. NB I-es meccseinek száma 224, ezeken 14 gólt és 23 asszisztot jegyez. Szegedre 2023 nyarán érkezett, az elmúlt három idény alatt az együttes meghatározó tagjává vált, a csapatkapitányi karszalagot is megkapta. Eddig összesen 89 alkalommal öltötte magára a kék-fekete mezt, három gólt szerzett, 17 gólpasszt osztott ki – az előző évadban 29-szer lépett pályára.