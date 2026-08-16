Eltört az arccsontja a Nyíregyháza támadójának, műteni kell

Nagy volt a bizonyítási vágy Tarcsi Róbertben, aki pályafutása során először kapott kezdőként lehetőséget az élvonalban. A Kisvárda elleni mérkőzés azonban sajnálatos fordulatot vett számára.

Az első félidő derekán a vendégek játékosa, Oláh Bálint könyökkel találta el a Nyíregyháza Spartacus támadójának arcát. Tarcsi a földre került, és azonnal látszott, hogy komoly lehet a baj. Dr. Sánta János csapatorvos rögtön jelezte a mentőknek, hogy a játékost kórházba kell szállítani.