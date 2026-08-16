Eltört az arccsontja a Nyíregyháza támadójának, műteni kell
Nagy volt a bizonyítási vágy Tarcsi Róbertben, aki pályafutása során először kapott kezdőként lehetőséget az élvonalban. A Kisvárda elleni mérkőzés azonban sajnálatos fordulatot vett számára.
Az első félidő derekán a vendégek játékosa, Oláh Bálint könyökkel találta el a Nyíregyháza Spartacus támadójának arcát. Tarcsi a földre került, és azonnal látszott, hogy komoly lehet a baj. Dr. Sánta János csapatorvos rögtön jelezte a mentőknek, hogy a játékost kórházba kell szállítani.
A CT-vizsgálatok során kiderült, hogy Tarcsi Róbertnek eltört az arccsontja, ráadásul a sérülés a szemüreg környékét is érinti. A támadót Debrecenben, a Szájsebészeti Klinikán meg kell operálni.
Tarcsi számára így keserű véget ért az a mérkőzés, amelyen karrierje egyik fontos mérföldkövéhez érkezett. A Szpari természetesen mielőbbi felépülést kívánt játékosának, és várja vissza a pályára.
LABDARÚGÓ NB I
4. FORDULÓ
Nyíregyháza Spartacus FC–Kisvárda Master Good 2–1 (1–0)
Nyíregyháza, Városi Stadion, 5389 néző. Vezette: Kovács Imre
Nyíregyháza: Molnár M. – Jovanov, Katona L., Zikovic, Benczenleitner – Manner (Katona M., 67.), Kovács M., Toma – Katona B. (Antonov, 84.) – Kvasina, Tarcsi (Batoum, 33.; Medved, 67.). Megbízott edző: Vellai Áron
Kisvárda: Popovics – Osztrovka, Radmanovac, Oláh B. (Lippai, 80.), Soltész D. – Melnik, Herc (Jordanov, 88.) – Matanovics, Mbock (Szőr, 57.), Mesanovic (Nuriyev, 57.) – Novothny (Balogun, 57.). Vezetőedző: Supka Attila
Gólszerző: Batoum (45.), Kvasina (90+1.), ill. Nuriyev (82.)
Sárga lap: Katona L. (43.), Jordanov (69.), Antonov (90+3.), ill. Oláh B (29.), Matanovics (44.)