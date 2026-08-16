Nemzeti Sportrádió

Eltört az arccsontja a Nyíregyháza támadójának, műteni kell

R. D. P.R. D. P.
2026.08.16. 12:02
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Tarcsi Róbertet az eset után rögtön kórházba szállították (Fotó: Czinege Melinda)
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sérülés Nyíregyháza Spartacus FC Tarcsi Róbert labdarúgó NB I
Komoly árat fizetett a Kisvárda elleni szombati győzelemért a Nyíregyháza Spartacus: a csapatot erősítő Tarcsi Róbert arccsonttörést szenvedett, és műtét vár rá.

Nagy volt a bizonyítási vágy Tarcsi Róbertben, aki pályafutása során először kapott kezdőként lehetőséget az élvonalban. A Kisvárda elleni mérkőzés azonban sajnálatos fordulatot vett számára.

Az első félidő derekán a vendégek játékosa, Oláh Bálint könyökkel találta el a Nyíregyháza Spartacus támadójának arcát. Tarcsi a földre került, és azonnal látszott, hogy komoly lehet a baj. Dr. Sánta János csapatorvos rögtön jelezte a mentőknek, hogy a játékost kórházba kell szállítani.

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Kvasina hosszabbításban szerzett góljával nyert a Nyíregyháza a Kisvárda ellen

Két cserejátékos találata után Marko Kvasina ráadásban szerzett fejes góljával győzött a hazai csapat. A lekönyökölt Tarcsi Róbertet elvitték a mentők.

A CT-vizsgálatok során kiderült, hogy Tarcsi Róbertnek eltört az arccsontja, ráadásul a sérülés a szemüreg környékét is érinti. A támadót Debrecenben, a Szájsebészeti Klinikán meg kell operálni.

Tarcsi számára így keserű véget ért az a mérkőzés, amelyen karrierje egyik fontos mérföldkövéhez érkezett. A Szpari természetesen mielőbbi felépülést kívánt játékosának, és várja vissza a pályára.

LABDARÚGÓ NB I
4. FORDULÓ
Nyíregyháza Spartacus FC–Kisvárda Master Good 2–1 (1–0)
Nyíregyháza, Városi Stadion, 5389 néző. Vezette: Kovács Imre
Nyíregyháza: Molnár M. – Jovanov, Katona L., Zikovic, Benczenleitner – Manner (Katona M., 67.), Kovács M., Toma – Katona B. (Antonov, 84.) – Kvasina, Tarcsi (Batoum, 33.; Medved, 67.). Megbízott edző: Vellai Áron
Kisvárda: Popovics – Osztrovka, Radmanovac, Oláh B. (Lippai, 80.), Soltész D. – Melnik, Herc (Jordanov, 88.) – Matanovics, Mbock (Szőr, 57.), Mesanovic (Nuriyev, 57.) – Novothny (Balogun, 57.). Vezetőedző: Supka Attila
Gólszerző: Batoum (45.), Kvasina (90+1.), ill. Nuriyev (82.)
Sárga lap: Katona L. (43.), Jordanov (69.), Antonov (90+3.), ill. Oláh B (29.), Matanovics (44.)

 

sérülés Nyíregyháza Spartacus FC Tarcsi Róbert labdarúgó NB I
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